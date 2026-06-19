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    Besonders beachtet!

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    Volkswagen Aktie handelt heute Ex-Dividende - 19.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Volkswagen Aktie bisher Verluste von -5,73 % hinnehmen. Dividendenabschlag heute.

    Besonders beachtet! - Volkswagen Aktie handelt heute Ex-Dividende - 19.06.2026
    Foto: Ricochet64 - stock.adobe.com

    Volkswagen ist ein globaler Automobilkonzern mit Fokus auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Pkw, Nutzfahrzeugen und Mobilitätsdiensten. Kernmarken: VW, Audi, Škoda, Porsche u.a. Starke Position in Europa, bedeutend in China und im Premiumsegment. Hauptkonkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, Mercedes-Benz, BMW. USP: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Plattform- und Modulstrategie (z.B. MQB, MEB).

    Volkswagen Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 19.06.2026

    Mit einer Performance von -5,73 % musste die Volkswagen Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Grund dafür liegt im heutigen Dividendenabschlag. Der Kursrückgang der Volkswagen Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,73 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Volkswagen insgesamt ein Minus von -9,66 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,71 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,12 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Volkswagen -23,00 % verloren.

    Volkswagen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,71 %
    1 Monat -10,12 %
    3 Monate -9,66 %
    1 Jahr -9,41 %

    Stand: 19.06.2026, 08:14 Uhr

    Informationen zur Volkswagen Aktie

    Es gibt 295 Mio. Volkswagen Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,05 Mrd. € wert.

    Diese Aktien handeln heute ex Dividende

     

    Für Dividendenanleger ist der Ex-Tag ein wichtiger Termin. Heute stehen diese Aktien im Kalender – sortiert nach der bestehenden Relevanz im wallstreetONLINE Dividendenkalender.

     

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BMW, Mercedes-Benz Group und Co.

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,13 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +0,10 %. Ford Motor notiert im Minus, mit -0,53 %. Toyota verliert -0,69 % Stellantis notiert im Plus, mit +1,30 %.

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    Ob die Volkswagen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    Volkswagen

    -5,38 %
    -7,71 %
    -10,12 %
    -9,66 %
    -9,41 %
    -49,10 %
    -71,61 %
    -39,39 %
    +903,56 %
    ISIN:DE0007664005WKN:766400
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    Besonders beachtet! Volkswagen Aktie handelt heute Ex-Dividende - 19.06.2026 Am heutigen Handelstag muss die Volkswagen Aktie bisher Verluste von -5,73 % hinnehmen. Dividendenabschlag heute.
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