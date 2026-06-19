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    Horizon Petroleum ernennt John D. Wright in das Board of Directors

    Horizon Petroleum ernennt John D. Wright in das Board of Directors

    Calgary, Alberta – 18. Juni 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (das „Unternehmen“ oder „Horizon“) (TSX-V: HPL, FWB: HPM, Tradegate: HPM) freut sich, die Ernennung von Herrn John D. Wright in das Board of Directors des Unternehmens bekannt zu geben. Das Unternehmen teilt ferner mit, dass Herr Tan Shern Liang aus persönlichen Gründen beschlossen hat, mit sofortiger Wirkung aus dem Board of Directors auszuscheiden. Das Board of Directors hat Herrn Liang daraufhin zum Special Advisor des Board of Directors ernannt.

     

    Herr Wright verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Öl- und Gasbranche sowie in der Industrie. Seit 2013 ist er Chairman des Board of Directors von Alvopetro Energy Ltd., seit 2022 Chairman des Board of Directors von Grounded Lithium Corp. und seit 2017 President von Analogy Capital Advisors Inc. Zudem war er von 2012 bis 2025 Chairman des Board of Directors von Touchstone Exploration Inc. und davor seit dem Jahr 2000 President, Chief Executive Officer und Direktor von Petrobank Energy and Resources Ltd. Herr Wright bekleidete überdies von der Gründung bis Mai 2010 den Posten des President und Chief Executive Officer von Petrominerales Ltd. und war anschließend Chairman des Board of Directors, bis Petrominerales im Jahr 2013 übernommen wurde. Im Jahr 2017 diente er als Direktor, President und Chief Executive Officer von Ridgeback Resources Inc. Zuvor war Herr Wright von 2011 bis 2016 Direktor, President und Chief Executive Officer bei Lightstream Resources Ltd. Davor war er von 1996 bis 1999 als President und Chief Executive Officer von Pacalta Resources Ltd. tätig. Herr Wright begann seine Karriere 1981 nach seinem Abschluss an der University of Alberta mit einem Bachelor of Science in Erdöltechnik. Herr Wright ist Professional Engineer und Chartered Financial Analyst.

     

    Dr. David Winter, CEO von Horizon, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, einen Geschäftsmann mit Johns umfassender Erfahrung in der Unternehmensführung sowie im internationalen Öl- und Gassektor an unserer Seite zu haben, um gemeinsam unsere europäische Gasakquisitionsstrategie und unser spannendes Erdgasentwicklungsprojekt in Polen umzusetzen. Unser Ziel ist es, die Produktion sauberer heimischer Energie in Polen und Europa zu steigern und dazu beizutragen, die Energieunabhängigkeit und -sicherheit zu verbessern. Angesichts seiner Erfolgsbilanz beim Aufbau erfolgreicher internationaler Öl- und Gasunternehmen wird er durch seine Ernennung bedeutende Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensführung, Kapitalmärkte und Finanzierung bei Horizon einbringen und das derzeitige Board of Directors und das Managementteam ergänzen. Wir bedauern das Ausscheiden von Herrn Tan Shern Liang aus dem Board of Directors, freuen uns jedoch darauf, weiterhin mit ihm als Special Advisor zusammenzuarbeiten, während wir unsere Investorenkontakte in Asien erweitern.“

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