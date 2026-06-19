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    Der Margen-Killer rollt

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    BYDs 31.000-Euro-SUV kommt nach Europa – Gift für BMW und Mercedes

    Mehr als 150.000 Bestellungen in China: Der Great Tang rollt nach Europa und trifft ein Segment, in dem BMW, Mercedes und Co. viel zu verlieren haben.

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    Der Margen-Killer rollt - BYDs 31.000-Euro-SUV kommt nach Europa – Gift für BMW und Mercedes
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    BYD will seinen Elektro-SUV Great Tang nach Europa bringen und damit den Druck auf etablierte Hersteller wie Mercedes-Benz, BMW, Kia und Volvo weiter erhöhen. Der chinesische Autokonzern plant laut Bloomberg, den siebensitzigen Stromer bis Ende dieses Jahres oder Anfang 2027 in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum auf den Markt zu bringen. Das sagte Stella Li, Executive Vice President von BYD und zuständig für die globale Expansion, am Rande des FII Priority Europe-Forums in Rom.

    Der Schritt folgt auf eine starke Nachfrage im Heimatmarkt. Seit der Vorstellung auf der Beijing Auto Show im April hat der Great Tang mehr als 150.000 Bestellungen verzeichnet. Besonders der Start der Vorverkaufsphase fiel offenbar außergewöhnlich stark aus. "Wir haben in zwei Wochen 100.000 Vorbestellungen erhalten", sagte Li. Damit zählt das Modell bereits vor dem internationalen Verkaufsstart zu den wichtigeren Wachstumshoffnungen des Konzerns.

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    Für BYD kommt der Europa-Vorstoß zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Der Wettbewerb in China ist extrem hart, zahlreiche neue Anbieter drücken auf Preise und Margen. Deshalb baut der Konzern sein Auslandsgeschäft mit hohem Tempo aus. Die internationalen Verkäufe trugen zuletzt wesentlich dazu bei, dass BYD im Mai erstmals seit neun Monaten wieder einen Absatzanstieg verbuchte. In Europa gehören chinesische Hersteller inzwischen zu den Gewinnern des Marktes: Im April kamen sie gemeinsam auf 15 Prozent der Elektroauto-Verkäufe und fast zehn Prozent des gesamten Absatzvolumens.

    Mit dem Great Tang greift BYD nun ein Segment an, in dem europäische und koreanische Marken bislang stark positioniert sind. In China kostet das Modell umgerechnet rund 31.000 Euro und zielt auf Käufer, die ein geräumiges, vollelektrisches SUV im mittleren Preissegment suchen. Nach Einschätzung der Deutschen Bank verschaffen dem Fahrzeug die Blade-Batterie und die Schnellladetechnologie in China Vorteile gegenüber der Konkurrenz. Die Analysten trauen dem Modell dort Verkäufe von 10.000 Einheiten pro Monat zu.

    Parallel verstärkt BYD seine Investitionen in Europa. Das Werk in Ungarn soll die Produktion von Fahrzeugen und Komponenten hochfahren, zudem prüft der Konzern einen zweiten Produktionsstandort in der Region. Ein Standort ist laut Li aber noch nicht ausgewählt. Auch die europäische Forschung und Entwicklung soll ausgebaut werden, unter anderem bei autonomem Fahren und Datenkapazitäten.

    In China rechnet Li trotz einer möglichen Marktabkühlung weiter mit robusten BYD-Verkäufen. Der Konzern setzt dafür auf neue Technologien und höherwertige Modelle. Ganz ohne Unsicherheit ist der Ausblick aber nicht. "Die Verbraucher wollen ihr Geld zurückhalten, also werden wir sehen", sagte Li. "Vielleicht gibt es im zweiten Quartal eine gewisse Veränderung."

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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