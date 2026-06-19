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    Kursrakete

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    SpaceX auf 401 US-Dollar? Diese Prognose sprengt alles!

    Die Research-Firma Arete Research traut SpaceX bis Ende 2027 eine Verdopplung zu. Doch nicht alle Analysten sind so optimistisch.

    Kursrakete - SpaceX auf 401 US-Dollar? Diese Prognose sprengt alles!
    Foto: Scott Schilke - Sipa USA

    SpaceX ist erst seit wenigen Tagen an der Börse und schon überschlagen sich die Kursziele. Arete Research sieht das Kursziel für die Aktie bis Ende 2027 bei 401 US-Dollar. Das wäre eine mehr als Verdopplung gegenüber dem Schlusskurs vom Donerstag von rund 185 US-Dollar. 

    Der Grund für den Optimismus: Arete setzt auf drei gewaltige Hebel. Erstens soll die Wiederverwendbarkeit der Starship-Rakete die Startkosten senken und das Volumen erhöhen. Zweitens soll Starlink weiter wachsen. Drittens sieht die Research-Firma in weltraumbasierten Rechenzentren und KI-Infrastruktur einen möglichen Turbo. Bis 2030 erwarten die Analysten für Starlink und KI-Infrastruktur ein jährliches Umsatzwachstum von 63 Prozent.

    Sollte Arete recht behalten, würde SpaceX in eine neue Börsenliga aufsteigen. CNBC rechnet vor: Bei rund 13 Milliarden ausstehenden Aktien entspräche ein Kurs von 401 US-Dollar einer Marktkapitalisierung von mehr als 5,2 Billionen US-Dollar. Bereits nach dem Börsengang lag der Wert des Unternehmens bei über 2 Billionen US-Dollar und damit deutlich über dem ursprünglichen Bewertungsziel von 1,75 Billionen US-Dollar.

    Doch nicht alle Analysten sind so optimistisch. So sieht Oppenheimer SpaceX nur bei 250 US-Dollar und Stephens bei 296 US-Dollar. Laut S&P Global Market Intelligence raten sechs von sieben Analysten zum Kauf der Aktie. Nur einer rät zum Verkauf. Das mittlere Kursziel liegt jedoch nur bei rund 188 US-Dollar.

    Andere Analysten warnen vor genau den Punkten, auf denen die Bullen-Story von Arete Research basiert: Die Tauglichkeit von Starship ist noch nicht bewiesen und bei KI-Fähigkeiten sehen Skeptiker SpaceX hinter Anthropic und OpenAI. Hinzu kommt, dass SpaceX 2025 laut Reuters  rund 5 Milliarden US-Dollar Verlust bei einem Umsatz von mehr als 18,5 Milliarden US-Dollar schrieb.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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