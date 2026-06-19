Berenberg hebt Ziel für Suss Microtec auf 125 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 103,2 auf Tradegate (19. Juni 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +17,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,94 %.

Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 2,16 Mrd..

SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von -6,91 %/+10,82 % bedeutet.