ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Suss Microtec auf 125 Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt Kursziel Suss Microtec auf 125 Euro
- Einstufung bleibt auf Buy trotz starker Rallye
- Markt hat Dynamik in Endmärkten noch nicht gewürdigt
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec von 92 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der starken Kursrally habe der Markt die weiter anziehende Dynamik in den Endmärkten des Anlagenbauers für die Chipbranche noch nicht gänzlich honoriert, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Donnerstag. Zudem seien die Aktien gegenüber jenen der Konkurrenz immer noch günstig./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 103,2 auf Tradegate (19. Juni 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +17,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,94 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 2,16 Mrd..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von -6,91 %/+10,82 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 125 Euro
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Community Beiträge zu SUESS MicroTec - A1K023 - DE000A1K0235
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das klingt wie eine Gelddruckmachine und ist allgemein bekannt, nach meinen Erfahrungen tut sich da leider nicht viel.
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Suss Microtec steigt in den M-DAX auf.