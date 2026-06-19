Jefferies hebt Ziel für Aixtron auf 73 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 59,44 auf Tradegate (19. Juni 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +9,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,86 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 6,97 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -29,97 %/+18,89 % bedeutet.