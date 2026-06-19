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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt Ziel für Aixtron auf 73 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Kursziel Aixtron auf 73,00 Euro
    • Kapazitätsausbau für Optik und Rechenzentren mit GaN
    • Kurzfristige Nachfrage Indiumphosphid stützt Aktie
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für Aixtron auf 73 Euro - 'Buy'
    Foto: AIXTRON

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 55,30 auf 73,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausbau der Kapazitäten in den Bereichen Optoelektronik und Galliumnitrid-Halbleitern für die Optik und Stromversorgung von Rechenzentren biete ein attraktives mehrjähriges Investitionspotenzial, schrieb Om Bakhda in einer Einschätzung vom Donnerstag. Die kurzfristige Auftragsdynamik bei Indiumphosphid-Halbleitern in Verbindung mit der erwarteten Trendwende bei Galliumnitrid-Halbleitern sollte die Aktie weiterhin stützen. Der Experte sieht sich mit seinen Schätzungen für Umsatz und Gewinn (EPS) des Chipindustrie-Ausrüsters im Jahr 2028 um 8 beziehungsweise 16 Prozent über den Konsensprognosen./rob/gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 12:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 59,44 auf Tradegate (19. Juni 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +9,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 6,97 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -29,97 %/+18,89 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 73 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 73,00, was eine Steigerung von +18,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsfragen der AIXTRON-Aktie: Diskussionen über Short-Positionserhöhung, JPMorgan-Zielanhebung auf €70, Abwägung zwischen Kerrisdale-Report und Aixtron-Guidance, Unsicherheit zu Auftrags‑/NDA‑Kommunikation, technische Debatten zu GaN‑G10‑Durchsatz und benötigten Anlagen sowie Vergleiche zu Wettbewerbsaufträgen und kurzfristiger Volatilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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