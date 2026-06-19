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    Der Juli-Trade lauert

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    Citadel warnt vor zwei wilden Wochen – Anleger sollen jeden Dip kaufen

    Nach dem größten Optionsverfall der Geschichte drohen weitere Störfeuer bis zum Quartalsende. Doch Citadels Scott Rubner sieht Rücksetzer als Kaufchance vor einem starken Juli.

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    Der Juli-Trade lauert - Citadel warnt vor zwei wilden Wochen – Anleger sollen jeden Dip kaufen
    Foto: NDZ/STAR MAX/IPx - STRMX

    An der Wall Street läuft der Countdown für die nächsten zwei Wochen. Nach dem größten Optionsverfall der Geschichte warnt Citadel-Stratege Scott Rubner vor weiteren technischen Störfeuern bis zum Quartalsende. Doch seine Botschaft ist nicht Flucht, sondern Kaufdisziplin: Rücksetzer sollen Anleger aus seiner Sicht nutzen. Denn nach der holprigen Phase könnten Kapitalflüsse, Privatanleger, ETF-Zuflüsse und Aktienrückkäufe den Markt wieder nach oben treiben.

    Den ersten Test hat der Markt bereits bestanden. Am Donnerstag liefen wegen des Juneteenth-Feiertags vorgezogen US-Optionen im Nominalvolumen von rund 8,3 Billionen US-Dollar aus. Das war laut Rubner der größte Optionsverfall der Geschichte und lag 18 Prozent über dem bisherigen Rekord von 7,1 Billionen US-Dollar aus dem vergangenen Dezember. Ein Schock blieb jedoch aus: Die großen US-Indizes legten zu, der Nasdaq wurde von starken Chipwerten getragen. Für Rubner bleibt das Ereignis dennoch relevant, weil dadurch Absicherungsgeschäfte und Positionierungen an der Wall Street neu sortiert wurden.

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    Die nächste Hürde ist das Quartalsende. Die 100 größten US-Pensionsfonds sind laut Rubner derzeit zu 110 Prozent gedeckt und damit so solide finanziert wie seit 2001 nicht mehr. Einige Fonds dürften deshalb Risiken abbauen, Gewinne sichern, Aktien verkaufen und Anleihen kaufen. Das könnte in den kommenden Tagen erneut für Druck oder abrupte Bewegungen sorgen. Rubner spricht von einer Phase, in der der Markt "den größten Optionsverfall der Geschichte, erhebliche Umschichtungen bei Pensionsfonds zum Quartalsende sowie eine umfassende Neupositionierung bei den wichtigsten Anlegergruppen verkraften" müsse.

    Für Anleger ist die entscheidende Frage, ob solche Rücksetzer Warnsignal oder Einstiegschance sind. Rubner sieht die Belastungen vor allem als technische und vorübergehende Störung. Ab dem 1. Juli könnte sich der Kapitalflusskalender wieder zugunsten der Aktienmärkte drehen. Dann investieren Altersvorsorgebeiträge, Zielterminfonds, passive Allokationen, Investmentfonds und systematische Strategien frisches Geld. Historisch war der Juli für US-Aktien besonders stark: Der S&P 500 legte in jedem der vergangenen elf Juli-Monate zu, der Nasdaq-100 schloss in 17 der vergangenen 18 Juli-Monate höher.

    Auch abseits der Saisonalität sieht Rubner kräftige Stützen. Seit Jahresbeginn flossen bereits mehr als eine Billion US-Dollar in ETFs, rund 45 Prozent mehr als im Rekordtempo des Vorjahres. Privatanleger kaufen laut Citadel auf Rekordniveau, während US-Haushalte hohe Bargeldbestände halten, um Rücksetzer zu nutzen. Diese Dynamik ändere sich erst, wenn der VIX über 30 steige; zuletzt lag er bei etwa 16. Dazu kommen Aktienrückkäufe: 2026 wurden bereits Programme über mehr als 925 Milliarden US-Dollar genehmigt, so viel wie noch nie zu diesem Zeitpunkt eines Jahres. Rubners Fazit bleibt deshalb offensiv: "Wir sind weiterhin der Ansicht, dass der Weg des geringsten Widerstands nach oben führt, während die Märkte in die zweite Jahreshälfte übergehen."

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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