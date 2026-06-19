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    Besonders beachtet!

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    Volkswagen (VW) Vz Aktie mit Dividendenabschlag - -4,78 % - 19.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Volkswagen (VW) Vz Aktie bisher Verluste von -4,78 % hinnehmen. Grund ist der heutige Dividendenabschlag.

    Besonders beachtet! - Volkswagen (VW) Vz Aktie mit Dividendenabschlag - -4,78 % - 19.06.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

    Volkswagen (VW) Vz Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 19.06.2026

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie notiert aktuell bei 80,44 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,78 % nachgegeben. Der Grund dafür liegt im heutigen Dividendenabschlag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz Verluste von -9,79 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,16 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Volkswagen (VW) Vz einen Rückgang von -23,58 %.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,28 %
    1 Monat -10,16 %
    3 Monate -9,79 %
    1 Jahr -9,77 %

    Stand: 19.06.2026, 08:52 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die aktuelle Debatte um VW Vz-Aktie vor allem um Kursbewegungen rund 80 EUR, mögliche Stop-Loss-Auslöser nach dem Dividendenabschlag und die daraus resultierenden Verkäufe. Befürworter erwarten technische Gegenreaktionen, Kritiker sehen strukturelle Probleme im Geschäftsmodell und vergleichen VW mit anderen Aktien (BMW/Mercedes).

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Zur Volkswagen (VW) Vz Diskussion

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,59 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Furukawa Denki Kogyo & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

     

    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

     

    Diese Aktien handeln heute ex Dividende

     

    Für Dividendenanleger ist der Ex-Tag ein wichtiger Termin. Heute stehen diese Aktien im Kalender – sortiert nach der bestehenden Relevanz im wallstreetONLINE Dividendenkalender.

     

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BMW, Mercedes-Benz Group und Co.

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,67 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +0,28 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,69 %. Tesla verliert -0,20 % Stellantis notiert im Plus, mit +0,02 %.

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    Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    Volkswagen (VW) Vz

    -5,23 %
    -9,28 %
    -10,16 %
    -9,79 %
    -9,77 %
    -38,22 %
    -63,70 %
    -35,60 %
    +1.661,88 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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