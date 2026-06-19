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    Nach Volkswagen jetzt Honda

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    Diese Batterie-Aktie sammelt die großen Autobauer ein – und startet durch!

    Die Aktie von QuantumScape ist am Donnerstag zweistellig nach oben geschossen. Auslöser war eine Vereinbarung mit dem Autoriesen Honda.

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    Nach Volkswagen jetzt Honda - Diese Batterie-Aktie sammelt die großen Autobauer ein – und startet durch!
    Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

    Die Papiere des Festkörper-Batterieentwicklers gingen mit einem Plus von mehr als 16 Prozent aus dem Handel. Ein Ausrufezeichen für die Aktie, auch wenn Anleger in den vergangenen 12 Monaten bereits eine wilde Kursachterbahn hinter sich haben. Vom 12-Monatshoch im Oktober sind die Papiere um mehr als 50 Prozent eingebrochen.

    Im Zentrum der neuen Kooperation mit Honda steht die Weiterentwicklung von QuantumScapes Festkörper-Lithium-Metall-Technologie. Anders als klassische Lithium-Ionen-Akkus kommen solche Batterien ohne flüssigen Elektrolyten aus. Das verspricht mehr Reichweite, kürzere Ladezeiten, mehr Sicherheit und am Ende niedrigere Kosten. Bis zur Serienreife ist es allerdings noch ein langer Weg.

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    Das nun verkündete Programm ist mehrjährig angelegt und umfasst sowohl die Batterieentwicklung selbst als auch die passenden Fertigungsprozesse. Vorausgegangen war eine intensive technische Prüfung durch Honda, bei der die Technologie auch im direkten Vergleich mit konkurrierenden Verfahren getestet wurde.

    Honda-Forschungschef Atsushi Ogawa zeigte sich von den Ergebnissen überzeugt: "Die QS-Technologie hat während unserer Evaluierung überzeugende und einzigartige Vorteile gezeigt", erklärte er und sieht Potenzial für Anwendungen weit über die Automobilbranche hinaus.

    Für QuantumScape ist der Deal eine strategische Aufwertung. Bislang war Volkswagen über seine Tochter PowerCo der wichtigste industrielle Partner. Mit Honda kommt nun ein zweiter großer Autokonzern an Bord, was die Position gegenüber Konkurrenten wie Solid Power oder SES AI stärkt. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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