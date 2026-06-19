Diese Batterie-Aktie sammelt die großen Autobauer ein – und startet durch!

Die Papiere des Festkörper-Batterieentwicklers gingen mit einem Plus von mehr als 16 Prozent aus dem Handel. Ein Ausrufezeichen für die Aktie, auch wenn Anleger in den vergangenen 12 Monaten bereits eine wilde Kursachterbahn hinter sich haben. Vom 12-Monatshoch im Oktober sind die Papiere um mehr als 50 Prozent eingebrochen.

Im Zentrum der neuen Kooperation mit Honda steht die Weiterentwicklung von QuantumScapes Festkörper-Lithium-Metall-Technologie. Anders als klassische Lithium-Ionen-Akkus kommen solche Batterien ohne flüssigen Elektrolyten aus. Das verspricht mehr Reichweite, kürzere Ladezeiten, mehr Sicherheit und am Ende niedrigere Kosten. Bis zur Serienreife ist es allerdings noch ein langer Weg.