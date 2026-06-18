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    Siemens Energy AG

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    Wachsende Marktsegmente als Fokus!

    Vor wenigen Tagen berichtete Anne-Laure Parrical de Chammard, Vorständin von Siemens Energy, über die Fortschritte ihres Geschäftsbereichs. Die Einheit „Transformation of Industry“, die Energieinfrastrukturen für die Industrie bereitstellt, verfüge über große Zukunftschancen, so die Französin. Der adressierbare Markt profitiere von Megatrends und könne bis 2031 durchschnittlich um sieben Prozent pro Jahr wachsen. Der Konzern betonte, dass Siemens Energy sein Portfolio regelmäßig überprüfe, um sicherzustellen, dass jeder Geschäftsbereich die besten strategischen und finanziellen Voraussetzungen besitzt, um im Wettbewerb bestehen, investieren und langfristig wachsen zu können. Im Rahmen dieses laufenden Prozesses werde auch die optimale langfristige Ausrichtung geprüft. Dies gilt insbesondere für die Windkraftsparte Siemens Gamesa.

    Zum Chart

    Der Aktienkurs von Siemens Energy strebt seit dem Allzeittief vom 26. Oktober 2023 bei 6,40 Euro steil nach oben. Mittlerweile sind auch beim Sorgenkind Windenergie der Tochter Gamesa die größten Schwierigkeiten überwunden. Als Folge hat die Kursentwicklung die Seitwärtsphase von Anfang Oktober bis Ende November 2023 hinter sich gelassen und am 24. April 2026 ein neues Allzeithoch bei 191,66 Euro markiert. Am gestrigen Donnerstag wurde die Unterstützung bei 171,66 Euro getestet. Längerfristig betrachtet hält sich der Kurs seit Anfang 2024 über der 200-Tage-Linie. Sollten die Bären übernehmen, könnte am Level von 130,28 Euro wieder mehr Nachfrage die Abwärtsentwicklung bremsen. Aus dem kurzfristigen Blickwinkel betrachtet hat die Kursentwicklung eine Seitwärtsrange ausgebildet, die ihren Anfang ab 2. März 2026 genommen hat. Fundamental betrachtet liegt die Konsensschätzung für den Bilanzgewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2027/28 derzeit bei 7,64 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 78 Prozent im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025/26 und führt zu einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,45 für 2027/28. In diesem Fall trifft die relativ hohe Bewertung auf stark wachsende Geschäftsfelder. Ein aufkommender Zweifel der Marktteilnehmer am Wachstum könnte zu einer ausgeprägteren Korrektur führen. Aktuell sind die Kursrückgänge aber auf einen kleineren Rahmen beschränkt.

    Siemens Energy AG (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 171,66 // 191,66 Euro
    Unterstützungen: 130,28 // 84,85 Euro

    Fazit

    Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Siemens Energy AG bis auf 81,91 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JZ9BR3) überproportional mit einem Omega von 2,60 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 55 % und dem Ziel bei 208,01 Euro (7,36 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 20.07.2026 eine Rendite von rund 58 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 138,74 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 47 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,23 zu 1, wenn bei 138,74 Euro (2,64 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: JZ9BR3 Typ: Call-Optionsschein
    akt. Kurs: 4,58 – 4,61 Euro Emittent: JP Morgan
    Basispreis: 150,00 Euro Basiswert: Siemens Energy AG
    akt. Kurs Basiswert: 169,34 Euro
    Laufzeit: 18.06.2027 Kursziel: 7,36 Euro
    Omega: 2,60 Kurschance: + 58 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Quelle: JP Morgan

    Interessenkonflikt

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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