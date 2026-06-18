Wachsende Marktsegmente als Fokus!

Vor wenigen Tagen berichtete Anne-Laure Parrical de Chammard, Vorständin von Siemens Energy, über die Fortschritte ihres Geschäftsbereichs. Die Einheit „Transformation of Industry“, die Energieinfrastrukturen für die Industrie bereitstellt, verfüge über große Zukunftschancen, so die Französin. Der adressierbare Markt profitiere von Megatrends und könne bis 2031 durchschnittlich um sieben Prozent pro Jahr wachsen. Der Konzern betonte, dass Siemens Energy sein Portfolio regelmäßig überprüfe, um sicherzustellen, dass jeder Geschäftsbereich die besten strategischen und finanziellen Voraussetzungen besitzt, um im Wettbewerb bestehen, investieren und langfristig wachsen zu können. Im Rahmen dieses laufenden Prozesses werde auch die optimale langfristige Ausrichtung geprüft. Dies gilt insbesondere für die Windkraftsparte Siemens Gamesa.

Der Aktienkurs von Siemens Energy strebt seit dem Allzeittief vom 26. Oktober 2023 bei 6,40 Euro steil nach oben. Mittlerweile sind auch beim Sorgenkind Windenergie der Tochter Gamesa die größten Schwierigkeiten überwunden. Als Folge hat die Kursentwicklung die Seitwärtsphase von Anfang Oktober bis Ende November 2023 hinter sich gelassen und am 24. April 2026 ein neues Allzeithoch bei 191,66 Euro markiert. Am gestrigen Donnerstag wurde die Unterstützung bei 171,66 Euro getestet. Längerfristig betrachtet hält sich der Kurs seit Anfang 2024 über der 200-Tage-Linie. Sollten die Bären übernehmen, könnte am Level von 130,28 Euro wieder mehr Nachfrage die Abwärtsentwicklung bremsen. Aus dem kurzfristigen Blickwinkel betrachtet hat die Kursentwicklung eine Seitwärtsrange ausgebildet, die ihren Anfang ab 2. März 2026 genommen hat. Fundamental betrachtet liegt die Konsensschätzung für den Bilanzgewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2027/28 derzeit bei 7,64 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 78 Prozent im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025/26 und führt zu einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,45 für 2027/28. In diesem Fall trifft die relativ hohe Bewertung auf stark wachsende Geschäftsfelder. Ein aufkommender Zweifel der Marktteilnehmer am Wachstum könnte zu einer ausgeprägteren Korrektur führen. Aktuell sind die Kursrückgänge aber auf einen kleineren Rahmen beschränkt.

Siemens Energy AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Siemens Energy AG bis auf 81,91 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JZ9BR3) überproportional mit einem Omega von 2,60 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 55 % und dem Ziel bei 208,01 Euro (7,36 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 20.07.2026 eine Rendite von rund 58 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 138,74 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 47 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,23 zu 1, wenn bei 138,74 Euro (2,64 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JZ9BR3 Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 4,58 – 4,61 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 150,00 Euro Basiswert: Siemens Energy AG akt. Kurs Basiswert: 169,34 Euro Laufzeit: 18.06.2027 Kursziel: 7,36 Euro Omega: 2,60 Kurschance: + 58 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: JP Morgan

Interessenkonflikt

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