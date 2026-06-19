Ölpreise steigen wieder - Keine USA-Iran-Gespräche in der Schweiz
- Brentpreis klettert nach kurzem Rückgang wieder
- Gespräche zwischen USA und Iran zunächst ungewiss
- Seepassage Straße von Hormus bleibt weiter verhalten
LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag nach dem jüngsten Rückgang wieder zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im August lag am Morgen bei 80,47 US-Dollar und damit 0,8 Prozent höher als am Vortag. Am Vortag war der Preis für Nordseeöl zeitweise unter 77 Dollar gefallen. Nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges ist inzwischen wieder unklar, wie es weitergeht.
Vorgesehen war, dass Delegationen beider Länder am Freitag in der Schweiz zu Gesprächen zusammenkommen. US-Vizepräsident JD Vance werde jedoch nicht fliegen, sagte ein Regierungsbeamter in Washington. Ob oder wann die Reise stattfindet, blieb zunächst offen. Gleiches gilt für die iranische Seite. Die Schweizer Regierung sagte die erste Gesprächsrunde zur Ausgestaltung des Rahmenabkommens am Morgen ab. Gründe dafür wurden nicht genannt.
Derweil hoben die USA nach Militärangaben ihre wochenlange Seeblockade iranischer Häfen auf. Das Abkommen sieht im Gegenzug eine freie Durchfahrt durch die Straße von Hormus vor, die für den Öl- und Gastransport äußerst wichtig ist und seit Monaten blockiert war. Bisher verläuft der Schiffsverkehr dort jedoch weiterhin nur verhalten.
Im Rahmenabkommen ist festgelegt, dass der Iran in Absprache mit dem Anrainerstaat Oman nach 60 Tagen kostenfreien Schiffsverkehrs die Regeln für weitere Durchfahrten neu definieren kann. Dieser Aspekt könnte für Streit sorgen./stw/jha/
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Um die Rohölvorräte geht es nicht. Die USA haben selbst genug Öl und Gas daheim. Und SOLLTE es knapp werden, dann reduziert man halt die Exporte nach Europa.
Es muss schlimm stehen um die Rohölvorräte wenn Trump dem Iran die Dollars zukommen lässt.
Sofortige und dauerhafte Einstellung des Krieges an allen Fronten, einschließlich des Libanon
Die USA verpflichten sich, sich nicht in innere Angelegenheiten des Irans einzumischen und die Souveränität des Iran zu achten
Vollständige Aufhebung der Seeblockade innerhalb von 30 Tagen
Die USA ziehen ihre Truppen aus Gebieten um den Iran ab
Wiedereröffnung der Straße von Hormus innerhalb von 30 Tagen mit iranischen Vereinbarungen
Aussetzung der Sanktionen gegen den Verkauf von Öl, petrochemischen Produkten und Derivaten sowie uneingeschränkter Zugang Irans zu seinen Finanzmitteln
Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten müssen Wiederaufbaupläne für den Iran im Wert von mindestens 300 Milliarden Dollar vorlegen
60-tägige Verhandlungen zur Erzielung einer endgültigen Einigung auf der Grundlage von Nuklearfragen und der vollständigen Aufhebung der primären und sekundären US-Sanktionen sowie der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisation
Irans Verpflichtung keine Atomwaffen herzustellen, wird bekräftigt.
Während der Verhandlungen haben sich die Vereinigten Staaten verpflichtet, ihre Streitkräfte in der Region nicht zu verstärken und keine neuen Sanktionen zu verhängen
Freigabe von 24 Milliarden US-Dollar an blockierten iranischen Geldern während der 60-tägigen Phase der finalen Verhandlungen. Die Hälfte dieses Betrags muss Iran vor Beginn der Verhandlungen zur Verfügung gestellt werden
Einrichtung eines Überwachungsmechanismus zur Umsetzung des Abkommens
Das endgültige Abkommen wird durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates genehmigt
Die abschließenden Verhandlungen werden erst nach Freigabe der Hälfte der eingefrorenen iranischen Gelder, Aussetzung der Ölsanktionen und Aufhebung der Seeblockade beginnen. Die endgültige Vereinbarung wird sich ausschließlich auf das Schicksal angereicherter Materialien und der Urananreicherung, die Aufhebung der Sanktionen und das iranische Wirtschaftswiederaufbauprogramm beziehen. Diskussionen über das iranische Raketenprogramm und die Unterstützung von Widerstandsgruppen wurden endgültig von der Tagesordnung gestrichen
Da bin ich mal auf die Reaktionen in den USA gespannt! Ob Benji auch schon sein Scheckbuch gezückt hat?