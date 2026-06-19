DORITOS LOADED PRÄSENTIERT EINEN SPANNENDEN WERBESPOT MIT KÜCHENCHEF GORDON RAMSAY UND DEM MERCEDES-AMG PETRONAS F1-FAHRER GEORGE RUSSELL

NEW YORK, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Heute hat Doritos Loaded seinen neuen Werbespot mit Starbesetzung vorgestellt, in dem der renommierte Koch Gordon Ramsay und der Fahrer des Mercedes-AMG PETRONAS F1-Teams, George Russell, zu sehen sind. Der Werbespot vereint zwei Giganten aus ihren jeweiligen schnelllebigen Branchen in einer unterhaltsamen Mischung aus Geschwindigkeit, Können und Geschmack.

Ein neuer Werbespot von Doritos Loaded verbindet kulinarische Kreativität mit dem Nervenkitzel der Formel 1 in einem spektakulären fiktiven Stunt.

Ein Blick hinter die Kulissen des neuen Doritos Loaded-Werbespots

Der Werbespot beginnt im Inneren eines Doritos Loaded-Foodtrucks, in dem Chefkoch Gordon Ramsay gerade seine „Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos" zubereitet, als der mysteriöse Fahrer plötzlich Gas gibt und die köstlichen frischen Zutaten durch die Luft fliegen. Trotz des Chaos konzentriert sich Chefkoch Gordon Ramsay weiterhin darauf, „den perfekten Doritos Loaded" zuzubereiten, während Chips, Toppings und Soßen in dem fahrenden Fahrzeug herumwirbeln, das sich gekonnt durch die Straßen schlängelt.

In einer überraschenden Wendung am Ende, als der Lkw vorfährt, erfahren die Zuschauer, dass der mysteriöse Fahrer hinter dem Steuer kein Geringerer ist als George Russell, der Fahrer des Mercedes-AMG PETRONAS F1-Teams.

Die Veröffentlichung des Werbespots markiert eine Intensivierung sowohl der Partnerschaft von Doritos Loaded mit Chefkoch Gordon Ramsay (die Anfang dieses Monats bekannt gegeben wurde) als auch der offiziellen Partnerschaft von Doritos mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1-Team und der Formel 1.

Gordon Ramsays Partnerschaft mit Doritos Loaded

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Doritos Loaded wird Chefkoch Ramsay acht einzigartige Rezepte kreieren, um die Vielseitigkeit dieses Gerichts zu demonstrieren. Diese Rezepte zeigen, wie man durch die Kombination von frischen Zutaten aus dem eigenen Haushalt mit knusprigen, aromatischen Doritos das perfekte Gericht für spannende kulturelle Momente zaubert – egal, ob man live an der Rennstrecke dabei ist oder von zu Hause aus zuschaut. Das erste von Gordon Ramsay kreierte Rezept sind die „Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos", die im Werbespot zu sehen sind und mit seiner charakteristischen Hellfire-Sauce zubereitet werden.