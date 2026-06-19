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    Unwetter

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    Züge zwischen Hamburg und Hannover fallen aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Unwetterschäden führen zu Zugausfällen im Norden
    • Stellwerksstörung und Langsamfahrt verzögern Züge
    • ICE umgeleitet mit rund 90 Minuten Verspätung
    Unwetter - Züge zwischen Hamburg und Hannover fallen aus
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HAMBURG/BREMEN/HANNOVER (dpa-AFX) - Aufgrund von Unwetterschäden sind auf den Bahnstrecken Hamburg - Hannover und Hamburg - Bremen am Morgen mehrere Züge ausgefallen. Eine Stellwerksstörung zwischen Hamburg und Bremen beeinträchtige den Zugverkehr im Norden, sagte eine Bahnsprecherin. Deshalb seien zudem viele Züge deutlich langsamer unterwegs.

    Fahrgäste der Fern- und Nahverkehrs müssen auf der Strecke mit teils massiven Verspätungen und Zugausfällen rechnen, wie Deutsche Bahn und die Metronom Eisenbahngesellschaft am Morgen mitteilten.

    "Witterungsbedingte Einflüsse wie Blitzeinschlag führten zu Störungen bei Signalen und Weichen. An der Behebung der Störung wird intensiv gearbeitet", hieß es beim Betreiber für die Metronom-Regionalzüge. Ein Zugverkehr sei nach und nach mit angeordneter Langsamfahrt möglich.

    Im Fernverkehr fielen am Morgen den Angaben zufolge fast alle ICE-Züge zwischen Hamburg und Hannover beziehungsweise Hamburg und Bremen aus. Die Fernzüge Hamburg - Hannover - Kassel - Frankfurt(M) - Karlsruhe - Schweiz werden demnach zwischen Hamburg und Hannover umgeleitet und verspäten sich um etwa 90 Minuten.

    Der Deutschen Bahn zufolge arbeiten die Techniker unter Hochdruck an der Entstörung der Strecke. Ein Abschluss der Arbeiten ist für den Vormittag geplant, sagte eine Sprecherin./cgl/DP/jha







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