BAADER BANK stuft Hornbach Holding auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Hornbach Holding nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die Baumarkt-Holding habe ein durchwachsenes erstes Geschäftsquartal 2026/27 hinter sich, schrieb Volker Bosse am Freitag. Das Umsatzwachstum sei dank des im Vergleich zu Deutschland besseren Auslandsgeschäfts solide und liege über seiner Erwartung. Auch das Bruttoergebnis habe zugelegt. Derweil habe das gesunkene bereinigte operative Ergebnis (Ebit) seine Schätzung verfehlt./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 08:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 78,60EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 96

Kursziel alt: 96

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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