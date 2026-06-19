🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nikkei und Kospi nur anfangs stark - Börsen in China geschlossen

    Für Sie zusammengefasst
    • Nikkei erreicht Rekord schließt nur leicht im Plus
    • Kospi schließt knapp im Minus Techwerte schwächeln
    • Optimismus wegen Hormusöffnung weicht Skepsis
    Aktien Asien - Nikkei und Kospi nur anfangs stark - Börsen in China geschlossen
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den Aktienmärkten Asiens haben am Freitag der japanische Nikkei und der südkoreanische Kospi im frühen Handel weitere Rekorde erreicht. Danach ebbte die Kauflaune ab, sodass beim Nikkei zum Schluss nur ein Plus von 0,28 Prozent auf 71.250,06 Punkte zu Buche stand. Der Kospi schloss knapp im Minus.

    Der Optimismus hinsichtlich einer Wiedereröffnung der für den Öltransport so bedeutenden Meerenge von Hormus nach dem Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran wich etwas der Skepsis, ob das Abkommen von Bestand sein wird. Technologiewerte verloren ebenfalls an Schwung.

    Die Inflation in Japan blieb unterdessen im Mai stabil und fiel so aus, wie von Analysten erwartet. Die Preisentwicklung dürfte die Bank of Japan aber nicht davon abhalten, im weiteren Verlauf des Jahres Zinserhöhungen in Betracht zu ziehen.

    In China und Hongkong ruhte der Handel feiertagsbedingt. Auch in den USA wird an diesem Freitag nicht gehandelt. In Australien ging es für den S&P ASX 200 um 0,9 Prozent nach unten./ajx/jha/






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Nikkei und Kospi nur anfangs stark - Börsen in China geschlossen An den Aktienmärkten Asiens haben am Freitag der japanische Nikkei und der südkoreanische Kospi im frühen Handel weitere Rekorde erreicht. Danach ebbte die Kauflaune ab, sodass beim Nikkei zum Schluss nur ein Plus von 0,28 Prozent auf 71.250,06 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     