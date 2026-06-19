🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAMC Entertainment Holdings Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu AMC Entertainment Holdings Registered (A)

    Verdoppelt in einem Monat

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    AMC: Was steckt hinter den jüngsten Kursbewegungen der Aktie?

    Die Aktie von AMC ist auf Monatssicht um rund 105 Prozent gestiegen und liegt seit Jahresbeginn um rund 70 Prozent im Plus. Was ist da los?

    Für Sie zusammengefasst
    Verdoppelt in einem Monat - AMC: Was steckt hinter den jüngsten Kursbewegungen der Aktie?
    Foto: AMC Theaters

    Bemerkenswert ist, dass dies geschieht, obwohl das Unternehmen am 11. Juni eine Kapitalerhöhung über 150 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Laut einer Pressemitteilung von AMC wurden dabei rund 105,3 Millionen neue Aktien am offenen Markt platziert.

    Eine solche Aktienausgabe verwässert die Anteile bestehender Aktionäre unmittelbar. In den meisten Fällen würde dies den Aktienkurs unter Druck setzen. Hier jedoch wurde die Rallye kaum gebremst, im Gegenteil:  Der Kursanstieg verstärkte sich sogar seit der Kapitalerhöhung.

    AMC Entertainment Holdings Registered (A)

    +6,39 %
    +25,22 %
    +109,63 %
    +180,20 %
    -5,98 %
    -92,32 %
    -98,81 %
    -97,36 %
    -96,16 %
    ISIN:US00165C3025WKN:A3D7MZ
    AMC Entertainment Holdings Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die entscheidende Frage lautet daher: Steckt diesmal mehr Substanz hinter dem Kursanstieg? Oder spielt lediglich erneut das bekannte Meme-Aktien-Drehbuch seine Wirkung aus?

    Tatsächlich läuft das Geschäft von AMC im Jahr 2026 deutlich stärker als noch vor zwei Jahren.

    Im Mai 2026 begrüßte das Unternehmen 25,5 Millionen Kinobesucher. Dies war der erfolgreichste Mai seit 2019. In den vergangenen zehn Wochen starteten sechs Filme mit einem nordamerikanischen Einspielergebnis von jeweils mehr als 75 Millionen US-Dollar.

    Laut dem Kommentar von CEO Adam Aron zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stiegen die Einnahmen an den nordamerikanischen Kinokassen im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent.

    Die am 5. Mai veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal 2026 untermauern diese Entwicklung: Der Gesamtumsatz stieg auf 1,045 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 862,5 Millionen US-Dollar).

    ABER: Der Nettoverlust: betrug 117,1 Millionen US-Dollar (Vorjahr: 202,1 Millionen US-Dollar).

    Mit anderen Worten: AMC schreibt zwar weiterhin Verluste, doch Umsatz, Besucherzahlen und operative Ergebnisse entwickeln sich deutlich positiver als noch vor wenigen Jahren.

    "Die Kinoindustrie ist zurück – und das mit voller Wucht", sagte Adam Aron. 

    Die Geschäftszahlen haben sich zwar deutlich verbessert, aber die Rallye scheint wieder memegetrieben zu sein.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die AMC Entertainment Holdings Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 2,45EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Verdoppelt in einem Monat AMC: Was steckt hinter den jüngsten Kursbewegungen der Aktie? Die Aktie von AMC ist auf Monatssicht um rund 105 Prozent gestiegen und liegt seit Jahresbeginn um rund 70 Prozent im Plus. Was ist da los?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     