AMC: Was steckt hinter den jüngsten Kursbewegungen der Aktie?

Eine solche Aktienausgabe verwässert die Anteile bestehender Aktionäre unmittelbar. In den meisten Fällen würde dies den Aktienkurs unter Druck setzen. Hier jedoch wurde die Rallye kaum gebremst, im Gegenteil: Der Kursanstieg verstärkte sich sogar seit der Kapitalerhöhung.

Bemerkenswert ist, dass dies geschieht, obwohl das Unternehmen am 11. Juni eine Kapitalerhöhung über 150 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Laut einer Pressemitteilung von AMC wurden dabei rund 105,3 Millionen neue Aktien am offenen Markt platziert.

Die entscheidende Frage lautet daher: Steckt diesmal mehr Substanz hinter dem Kursanstieg? Oder spielt lediglich erneut das bekannte Meme-Aktien-Drehbuch seine Wirkung aus?

Tatsächlich läuft das Geschäft von AMC im Jahr 2026 deutlich stärker als noch vor zwei Jahren.

Im Mai 2026 begrüßte das Unternehmen 25,5 Millionen Kinobesucher. Dies war der erfolgreichste Mai seit 2019. In den vergangenen zehn Wochen starteten sechs Filme mit einem nordamerikanischen Einspielergebnis von jeweils mehr als 75 Millionen US-Dollar.

Laut dem Kommentar von CEO Adam Aron zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stiegen die Einnahmen an den nordamerikanischen Kinokassen im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent.

Die am 5. Mai veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal 2026 untermauern diese Entwicklung: Der Gesamtumsatz stieg auf 1,045 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 862,5 Millionen US-Dollar).

ABER: Der Nettoverlust: betrug 117,1 Millionen US-Dollar (Vorjahr: 202,1 Millionen US-Dollar).

Mit anderen Worten: AMC schreibt zwar weiterhin Verluste, doch Umsatz, Besucherzahlen und operative Ergebnisse entwickeln sich deutlich positiver als noch vor wenigen Jahren.

"Die Kinoindustrie ist zurück – und das mit voller Wucht", sagte Adam Aron.

Die Geschäftszahlen haben sich zwar deutlich verbessert, aber die Rallye scheint wieder memegetrieben zu sein.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die AMC Entertainment Holdings Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 2,45EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.

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