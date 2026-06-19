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    Seitwärtschancen

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    Société Generale-Zertifikat mit 16%-Chance und 30% Sicherheitspuffer

    Mit einem Bonus-Zertifikat mit Cap werden Anleger auch dann hohe Renditen erzielen, wenn das hohe Kursniveau nicht ganz gehalten werden kann.

    Anlage-Idee: Anleger, die auch auf dem hohen Kursniveau eine Investition in die immer noch als „leicht unterbewertet“ eingestufte Société Generale-Aktie in Erwägung ziehen und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren wollen, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines attraktiv ausgestatteten Bonus-Zertifikates mit Cap ins Auge fassen, das auch bei einer kräftigen Kurskorrektur der Aktie hohe Renditen in Aussicht stellt.

    Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Société Generale-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

    Die Funktionsweise: Wenn die Société Generale-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 54 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. Juni 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 80 Euro zurückbezahlt.

    Die Eckdaten: Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Société Generale-Aktie (ISIN: DE000PM1LDQ1) befinden sich Bonuslevel und Cap bei 80 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 18. Juni 2027, aktivierte Barriere liegt bei 54 Euro. Beim Société Generale-Aktienkurs von 77,61 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 68,80 Euro erwerben. Der Erwerb des Zertifikates ist somit im Sinne der Anleger mit einem wesentlich geringeren Kapitalaufwand als der direkte Kauf der Aktie verbunden.

    Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 68,80 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Juni 2027 einen Bruttoertrag von 16,28 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 30,42 Prozent auf 54 Euro oder darunter fällt.

    Die Risiken: Berührt der Kurs der Société Generale-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 54 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 68,80 Euro festgestellt, dem Kaufkurs des Zertifikates, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Société Generale-Aktien oder von Anlageprodukten auf Société Generale-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtschancen Société Generale-Zertifikat mit 16%-Chance und 30% Sicherheitspuffer Bonus-Zertifikat mit Cap
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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