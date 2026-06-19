Deutsche Euroshop Aktie mit Dividendenabschlag - 19.06.2026

Die Deutsche Euroshop Aktie ist bisher um -8,54 % auf 18,200€ gefallen. Das sind -1,700 € weniger als am letzten Handelstag. Der Grund für das Minus liegt im heutigen Dividendenabschlag. Nach einem Minus von -0,28 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 18,200€, mit einem Minus von -8,54 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Deutsche EuroShop ist ein auf Einkaufszentren spezialisierter Immobilieninvestor, fokussiert auf ertragsstarke Shoppingcenter in Europa. Einnahmen aus Mieten, Vermietungs- und Center-Management. Marktstellung: Nischenplayer im Segment Shoppingcenter-REITs/Immobilien-AGs. Wichtige Wettbewerber: Unibail-Rodamco-Westfield, Klepierre, ECE, Deutsche Konsum REIT. USP: fokussiertes Portfolio, meist Top-Lagen, langfristige Mietverträge.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Deutsche Euroshop abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -11,49 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Euroshop Aktie damit um -11,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Deutsche Euroshop auf -3,98 %.

Während Deutsche Euroshop deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,55 %. Damit gehört Deutsche Euroshop heute zu den auffälligeren Werten.

Deutsche Euroshop Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,38 % 1 Monat -7,46 % 3 Monate -11,49 % 1 Jahr -5,97 %

Stand: 19.06.2026, 09:30 Uhr

Informationen zur Deutsche Euroshop Aktie

Es gibt 76 Mio. Deutsche Euroshop Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,42 Mrd.EUR € wert.

Für Dividendenanleger ist der Ex-Tag ein wichtiger Termin. Heute stehen diese Aktien im Kalender – sortiert nach der bestehenden Relevanz im wallstreetONLINE Dividendenkalender.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs und Co.

Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,38 %.

Deutsche Euroshop Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Euroshop Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Euroshop Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





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