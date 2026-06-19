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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax behauptet 25.000 Punkte am Verfallstag

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet im frühen Handel bei 25.080 Punkten
    • Erholung bei Automobilwerten und Chipaktien
    • Sechs Gewinntage und Verfall könnten Schwankungen
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax behauptet 25.000 Punkte am Verfallstag
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax versucht am Freitag mit einem soliden Start die 25.000-Punkte-Marke zu festigen. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex erstmals seit Anfang Juni wieder über der Tausendermarke geschlossen. Nun bewegte er sich am Tag des großen Verfalls im frühen Handel nochmals 0,2 Prozent höher bei 25.080 Punkten. Der MDax gab dagegen ganz knapp auf 32.661 Punkte nach.

    Der Dax profitiert von einem Erholungsversuch bei Automobilwerten sowie den anziehenden Rheinmetall - und Infineon -Aktien, während das Schwergewicht SAP nach einem erreichten Tief seit November 2023 dieses Mal nicht belastete. Der Leitindex könnte damit seine Gewinnstrecke fortsetzen: Wenn auch zumeist mit Mühe, hat er schon sechs Handelstage mit positiven Vorzeichen hinter sich.

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    Die internationalen Vorgaben waren zu Wochenschluss gemischt. Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges ist unterschieben, Öl soll wieder durch die Straße von Hormus gelangen und die Erwartungen an eine US-Zinserhöhung steigen. Neue Impulse aus den USA wird es am Freitag wegen eines Feiertags nicht geben. Zu möglichen Schwankungen könnte der am Mittag anstehende Verfall an den Terminbörsen beitragen./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 83,93 auf Tradegate (19. Juni 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 167,25 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 200,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -32,31 %/+69,22 % bedeutet.





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