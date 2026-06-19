Dax behauptet 25.000 Punkte am Verfallstag

Die internationalen Vorgaben waren zu Wochenschluss gemischt. Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges ist unterschieben, Öl soll wieder durch die Straße von Hormus gelangen und die Erwartungen an eine US-Zinserhöhung steigen. Neue Impulse aus den USA wird es am Freitag wegen eines Feiertags nicht geben. Zu möglichen Schwankungen könnte der am Mittag anstehende Verfall an den Terminbörsen beitragen./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 83,93 auf Tradegate (19. Juni 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,66 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 167,25 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 200,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -32,31 %/+69,22 % bedeutet.