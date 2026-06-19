JEFFERIES stuft auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3300 auf 3700 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die für den 23. Juli angekündigten Quartalszahlen dürften eine verbesserte organische Umsatzdynamik gegenüber dem Jahresauftakt belegen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einen am Donnerstagabend vorliegenden Ausblick. Er hob seine entsprechende Wachstumsschätzung auf 3,6 Prozent an und sieht sich damit 0,5 Prozentpunkte über der Konsensprognose./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Marcus Dunford-Castro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 3700
Kursziel alt: 3300
Währung: null
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Dunford-Castro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 3700
Kursziel alt: 3300
Währung: null
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