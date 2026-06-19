JEFFERIES stuft auf 'Buy'



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3700

Kursziel alt: 3300

Währung: null

Zeitrahmen: N/A



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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3300 auf 3700 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die für den 23. Juli angekündigten Quartalszahlen dürften eine verbesserte organische Umsatzdynamik gegenüber dem Jahresauftakt belegen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einen am Donnerstagabend vorliegenden Ausblick. Er hob seine entsprechende Wachstumsschätzung auf 3,6 Prozent an und sieht sich damit 0,5 Prozentpunkte über der Konsensprognose./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.