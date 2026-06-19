BERENBERG stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 1750 Euro belassen. Die Besucherzahlen auf der diesjährigen Verteidigungsmesse Eurosatory in Paris, bei der Luftabwehr und unbemannte Systeme im Fokus gestanden hätten, seien nach seiner Einschätzung höher gewesen als vor zwei Jahren, schrieb George McWhirter am Donnerstagnachmittag. Das stehe etwas im Widerspruch zur schwachen Kursentwicklung der europäischen Branche seit Jahresbeginn. Nach Gesprächen mit 11 Unternehmen sei er nun für Renk und Vincorion positiver gestimmt. Günstige Bewertungen, ein starkes Gewinnwachstum und anstehende Kurstreiber böten im Sektor attraktive Einstiegsgelegenheiten. Wichtig für die Branche seien der Nato-Gipfel am 7. und 8. Juli sowie die Bestätigung erwarteter Großaufträge./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 1.197EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1750

Kursziel alt: 1750

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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