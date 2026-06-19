BERENBERG stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 1750 Euro belassen. Die Besucherzahlen auf der diesjährigen Verteidigungsmesse Eurosatory in Paris, bei der Luftabwehr und unbemannte Systeme im Fokus gestanden hätten, seien nach seiner Einschätzung höher gewesen als vor zwei Jahren, schrieb George McWhirter am Donnerstagnachmittag. Das stehe etwas im Widerspruch zur schwachen Kursentwicklung der europäischen Branche seit Jahresbeginn. Nach Gesprächen mit 11 Unternehmen sei er nun für Renk und Vincorion positiver gestimmt. Günstige Bewertungen, ein starkes Gewinnwachstum und anstehende Kurstreiber böten im Sektor attraktive Einstiegsgelegenheiten. Wichtig für die Branche seien der Nato-Gipfel am 7. und 8. Juli sowie die Bestätigung erwarteter Großaufträge./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 1.197EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1750
Kursziel alt: 1750
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1750
Kursziel alt: 1750
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