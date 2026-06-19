BERENBERG stuft Vincorion auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vincorion auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Besucherzahlen auf der diesjährigen Verteidigungsmesse Eurosatory in Paris, bei der Luftabwehr und unbemannte Systeme im Fokus gestanden hätten, seien nach seiner Einschätzung höher gewesen als vor zwei Jahren, schrieb George McWhirter am Donnerstagnachmittag. Das stehe etwas im Widerspruch zur schwachen Kursentwicklung der europäischen Branche seit Jahresbeginn. Nach Gesprächen mit 11 Unternehmen sei er nun für Renk und Vincorion positiver gestimmt. Günstige Bewertungen, ein starkes Gewinnwachstum und anstehende Kurstreiber böten im Sektor attraktive Einstiegsgelegenheiten. Wichtig seien der Nato-Gipfel am 7. und 8. Juli sowie Bestätigungen erwarteter Großaufträge./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,79 % und einem Kurs von 16,01EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: Vincorion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

