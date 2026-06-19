FMC schwächeln nach Abstufung - 200-Tage-Linie im Blick

Die Aktien von FMC waren in dieser Woche auf Vorjahresniveau zurückgekehrt, nachdem sie 2026 zeitweise 15 Prozent verloren hatten./ag/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 40,94 auf Tradegate (19. Juni 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um +6,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,04 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 10,99 Mrd..

Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -24,28 %/+12,36 % bedeutet.