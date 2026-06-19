AKTIE IM FOKUS
FMC schwächeln nach Abstufung - 200-Tage-Linie im Blick
- FMC-Aktien ringen um einfache 200-Tage-Linie
- Kurs fiel zeitweise auf 40,20 Euro und erholte sich
- Beyer strich Kaufempfehlung und setzt Ziel 42
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von FMC ringen nach einer Abstufung durch das Bankhaus Metzler am Freitag wieder um ihre zuletzt zurückeroberte einfache 200-Tage-Linie. Mit minus 2,6 Prozent fielen die Papiere des Dialysekonzerns zunächst darunter auf 40,20 Euro, dämmten die Verluste aber schnell ein. Victor Beyer liegt mit seinem Kursziel von 42 Euro knapp über Xetra-Niveau, strich aber seine Kaufempfehlung.
Der nun verantwortliche Experte konstatiert "kurzfristiges Rauschen, aber langfristige Chancen". Seit dem ersten Quartal hofften die Anleger mit dem zweiten Quartal auf eine Trendwende im Wachstum der Behandlungszahlen auf vergleichbarer Basis (SMTG) in den USA. Das Management habe zuletzt aber wieder etwas vorsichtiger geklungen. Eine nochmalige Schwäche sei im Marktkonsens aktuell noch nicht vorgesehen, erklärte Beyer. Langfristig seien diese Fluktuationen allerdings kaum von Bedeutung.
Die Aktien von FMC waren in dieser Woche auf Vorjahresniveau zurückgekehrt, nachdem sie 2026 zeitweise 15 Prozent verloren hatten./ag/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 40,94 auf Tradegate (19. Juni 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um +6,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 10,99 Mrd..
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -24,28 %/+12,36 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Fresenius Medical Care - 578580 - DE0005785802
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