ANALYSE-FLASH
Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 96 Euro
- Baader Bank belässt Hornbach auf Add mit 96€
- Durchwachsenes Q1 2026/27 Umsatz über Erwartung
- Bereinigtes Ebit gesunken und Schätzung verfehlt
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Hornbach Holding nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die Baumarkt-Holding habe ein durchwachsenes erstes Geschäftsquartal 2026/27 hinter sich, schrieb Volker Bosse am Freitag. Das Umsatzwachstum sei dank des im Vergleich zu Deutschland besseren Auslandsgeschäfts solide und liege über seiner Erwartung. Auch das Bruttoergebnis habe zugelegt. Derweil habe das gesunkene bereinigte operative Ergebnis (Ebit) seine Schätzung verfehlt./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 08:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 78,60 auf Tradegate (19. Juni 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um -1,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,26 %.
Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Mrd..
HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0700 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,00Euro. Von den letzten 3 Analysten der HORNBACH Holding Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 96,00Euro was eine Bandbreite von +13,92 %/+21,52 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 96 Euro
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Community Beiträge zu HORNBACH Holding - 608340 - DE0006083405
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Bin seit heute mit dabei - mMn trotz Konsumflaute guter, eher defensiver Wert.
Herr Hornbach hat u.a. folgende Aussage in dem Interview getroffen auf die Frage: