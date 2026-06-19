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    Klickkonzept startet neue AI-Enablement-Marke 'faive' – Innovation für Unternehmen

    Wenn Marketing nicht nur digital, sondern wirklich agentisch werden soll, setzt faive.eu neue Maßstäbe für wirksame, verantwortungsvolle KI‑Integration.

    Klickkonzept startet neue AI-Enablement-Marke 'faive' – Innovation für Unternehmen
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • faive.eu ist die neue AI‑Enablement‑Marke der Klickkonzept GmbH (Teil der Cosmo5‑Gruppe) und begleitet Marketingteams auf dem Weg zur agentischen Organisation (Quelle: EQS‑Media, 19.06.2026).
    • Erste Kundenprojekte mit König + Neurath, Parfümerie Becker und Sopra Financial Technologies erzielten Effizienzgewinne von bis zu 60 %; Projekte, die früher 12 Monate dauerten, ließen sich in wenigen Monaten realisieren.
    • Kernangebot ist das faive AI Lab: ein fortlaufendes Co‑Creation‑Enablement‑Programm, das KI direkt im laufenden Betrieb in Arbeitsprozesse integriert.
    • Schwerpunkt liegt nicht auf reinen KI‑Lizenzen, sondern auf tiefer Integration von Menschen, Prozessen und Technologie, um echte Wertschöpfung zu erzeugen.
    • Durch klare Governance‑Leitplanken und skalierbare Workflows soll Schatten‑KI vermieden, Widerstände reduziert und Führungskräften Sicherheit geboten werden.
    • faive basiert auf der dreijährigen „AI‑First“‑Transformation der Klickkonzept (seit 2023) und bietet Agentic Services und Produkte, mit dem Ziel einer wirksamen, verantwortungsvollen und nachhaltigen KI‑Integration.







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    Verfasst von wO Newsflash
    Klickkonzept startet neue AI-Enablement-Marke 'faive' – Innovation für Unternehmen Wenn Marketing nicht nur digital, sondern wirklich agentisch werden soll, setzt faive.eu neue Maßstäbe für wirksame, verantwortungsvolle KI‑Integration.
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