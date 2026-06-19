Klickkonzept startet neue AI-Enablement-Marke 'faive' – Innovation für Unternehmen
Wenn Marketing nicht nur digital, sondern wirklich agentisch werden soll, setzt faive.eu neue Maßstäbe für wirksame, verantwortungsvolle KI‑Integration.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- faive.eu ist die neue AI‑Enablement‑Marke der Klickkonzept GmbH (Teil der Cosmo5‑Gruppe) und begleitet Marketingteams auf dem Weg zur agentischen Organisation (Quelle: EQS‑Media, 19.06.2026).
- Erste Kundenprojekte mit König + Neurath, Parfümerie Becker und Sopra Financial Technologies erzielten Effizienzgewinne von bis zu 60 %; Projekte, die früher 12 Monate dauerten, ließen sich in wenigen Monaten realisieren.
- Kernangebot ist das faive AI Lab: ein fortlaufendes Co‑Creation‑Enablement‑Programm, das KI direkt im laufenden Betrieb in Arbeitsprozesse integriert.
- Schwerpunkt liegt nicht auf reinen KI‑Lizenzen, sondern auf tiefer Integration von Menschen, Prozessen und Technologie, um echte Wertschöpfung zu erzeugen.
- Durch klare Governance‑Leitplanken und skalierbare Workflows soll Schatten‑KI vermieden, Widerstände reduziert und Führungskräften Sicherheit geboten werden.
- faive basiert auf der dreijährigen „AI‑First“‑Transformation der Klickkonzept (seit 2023) und bietet Agentic Services und Produkte, mit dem Ziel einer wirksamen, verantwortungsvollen und nachhaltigen KI‑Integration.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.