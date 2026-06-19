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    BARCLAYS stuft GIVAUDAN AG auf 'Equal Weight'

    BARCLAYS stuft GIVAUDAN AG auf 'Equal Weight'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3100 auf 3300 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane hob die organische Wachstumsprognose für den Aromenhersteller für das zweite Quartal auf 4,3 Prozent an, wie er am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht am 23. Juli schrieb. Für das zweite Halbjahr ist Sloane angesichts gesunkener Ölpreise ebenfalls recht optimistisch./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 15:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 03:00 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 3.520EUR auf Lang & Schwarz (19. Juni 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Alex Sloane
    Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 3300
    Kursziel alt: 3100
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m




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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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