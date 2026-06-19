Waffenruhe wackelt: Warum Öl plötzlich wieder explodieren könnte

Die Ölpreise stiegen am Freitag, da die Aussicht auf einen dauerhaften Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran durch den Abbruch der Friedensgespräche in der Schweiz und die verstärkten Angriffe Israels auf den Libanon getrübt wurde. Um 06:45 Uhr stieg der Preis für Brent-Rohöl-Futures um 51 Cent beziehungsweise 0,64 Prozent auf 80,36 US-Dollar pro Barrel, während US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 1,28 US-Dollar beziehungsweise 1,7 Prozent auf 77,88 US-Dollar pro Barrel zulegte. Der Terminkontrakt für Juli lief am Montag aus. Beide Kontrakte steuerten auf einen Wochenverlust von rund 8 Prozent zu.

Der aktiver gehandelte WTI-August-Kontrakt stieg um 59 Cent auf 76,44 Dollar pro Barrel. Die Schweiz teilte mit, dass die Gespräche der USA mit iranischen Unterhändlern über ein Abkommen zur Beendigung des Nahostkonflikts am Freitag nicht stattfinden würden, da Vizepräsident JD Vance seine Reisepläne abgesagt habe, was die Unsicherheit über die Aussichten auf einen dauerhaften Waffenstillstand noch verstärkte. Vandana Hari, Gründerin des Ölmarktanalyseunternehmens Vanda Insights, sagte dazu, wie Reuters berichtet: "Die Preise könnten ihren Tiefpunkt erreicht haben, und wir könnten einen erneuten Anstieg erleben, der von erheblicher Volatilität begleitet sein wird, da bereits Risse in der Absichtserklärung aufgetreten sind. Dies ist nicht der geopolitische Hintergrund, der dem Markt irgendeine Zuversicht in die Wiederaufnahme des Hormuz-Transits geben würde." Am Donnerstag erreichten beide Referenzwerte ihren niedrigsten Stand seit Anfang März, als mehrere Tanker, darunter drei unter saudischer Flagge fahrende Schiffe mit 6 Millionen Barrel Rohöl an Bord, Stunden nach der Unterzeichnung eines Interimsabkommens zwischen den Präsidenten des Iran und der Vereinigten Staaten zur Beendigung ihres Krieges die Straße von Hormus passierten.