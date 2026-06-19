Ölpreis-Alarm
Waffenruhe wackelt: Warum Öl plötzlich wieder explodieren könnte
Öl dreht plötzlich auf: Wackelt der Waffenstillstand, droht an der Hormusroute der nächste Preisschock – trotz Milliarden Barrel Entlastung?
- Ölpreise steigen nach Abbruch der Iran Gespräche
- Sorge um Hormusroute und mögliche Preisschocks
- Milliardenbarrel Freigabe schafft Angebotsdruck
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Die Ölpreise stiegen am Freitag, da die Aussicht auf einen dauerhaften Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran durch den Abbruch der Friedensgespräche in der Schweiz und die verstärkten Angriffe Israels auf den Libanon getrübt wurde. Um 06:45 Uhr stieg der Preis für Brent-Rohöl-Futures um 51 Cent beziehungsweise 0,64 Prozent auf 80,36 US-Dollar pro Barrel, während US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 1,28 US-Dollar beziehungsweise 1,7 Prozent auf 77,88 US-Dollar pro Barrel zulegte. Der Terminkontrakt für Juli lief am Montag aus. Beide Kontrakte steuerten auf einen Wochenverlust von rund 8 Prozent zu.
Der aktiver gehandelte WTI-August-Kontrakt stieg um 59 Cent auf 76,44 Dollar pro Barrel. Die Schweiz teilte mit, dass die Gespräche der USA mit iranischen Unterhändlern über ein Abkommen zur Beendigung des Nahostkonflikts am Freitag nicht stattfinden würden, da Vizepräsident JD Vance seine Reisepläne abgesagt habe, was die Unsicherheit über die Aussichten auf einen dauerhaften Waffenstillstand noch verstärkte. Vandana Hari, Gründerin des Ölmarktanalyseunternehmens Vanda Insights, sagte dazu, wie Reuters berichtet: "Die Preise könnten ihren Tiefpunkt erreicht haben, und wir könnten einen erneuten Anstieg erleben, der von erheblicher Volatilität begleitet sein wird, da bereits Risse in der Absichtserklärung aufgetreten sind. Dies ist nicht der geopolitische Hintergrund, der dem Markt irgendeine Zuversicht in die Wiederaufnahme des Hormuz-Transits geben würde." Am Donnerstag erreichten beide Referenzwerte ihren niedrigsten Stand seit Anfang März, als mehrere Tanker, darunter drei unter saudischer Flagge fahrende Schiffe mit 6 Millionen Barrel Rohöl an Bord, Stunden nach der Unterzeichnung eines Interimsabkommens zwischen den Präsidenten des Iran und der Vereinigten Staaten zur Beendigung ihres Krieges die Straße von Hormus passierten.
Analysten erwarten, dass das Abkommen mehr als 85 Millionen Barrel Öl, die im Persischen Golf lagern, auf die Weltmärkte freigibt. Die Vereinbarung beinhaltet auch die Aufhebung der US-Sanktionen gegen iranisches Öl, was das Angebot weiter erhöhen würde. Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM, sagte, wie Reuters berichtet: "Die Händler warten noch auf handfeste Beweise dafür, dass sich der Tankerverkehr durch die Straße von Hormuz tatsächlich normalisiert, bevor sie sich auf den nächsten Abwärtstrend einlassen." Vor dem Krieg wurde etwa ein Fünftel des weltweiten Öls und Flüssigerdgases durch die Meerenge transportiert, und Analysten gehen davon aus, dass sich der Handel in den kommenden Monaten normalisieren könnte, wenn das Abkommen zwischen den USA und dem Iran Bestand hat. Die Produzenten im Nahen Osten bereiten sich ebenfalls darauf vor, die Exporte wieder aufzunehmen.
Die Kuwait Petroleum Corp. gab am Donnerstag bekannt, dass sie alle während des Krieges ausgesprochenen Force-Majeure-Mitteilungen mit sofortiger Wirkung aufgehoben habe. Die irakischen Ölfelder sind bereit, die Produktion wieder aufzunehmen, und die Fördermenge wird sich allmählich wieder normalisieren und das frühere Niveau wiederherstellen, sagte Ölminister Basim Mohammed. Allerdings hat Israel seinen Krieg gegen die Hisbollah im Libanon fortgesetzt, was Zweifel daran aufkommen lässt, ob das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran Bestand haben wird.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion