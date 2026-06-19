ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 1750 Euro
- Berenberg belässt Rheinmetall auf Buy mit Ziel 1750
- Eurosatory zeigte stärkere Besucherzahlen als 2024
- Analysten sehen gute Einstiegsgelegenheiten im Sektor
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 1750 Euro belassen. Die Besucherzahlen auf der diesjährigen Verteidigungsmesse Eurosatory in Paris, bei der Luftabwehr und unbemannte Systeme im Fokus gestanden hätten, seien nach seiner Einschätzung höher gewesen als vor zwei Jahren, schrieb George McWhirter am Donnerstagnachmittag. Das stehe etwas im Widerspruch zur schwachen Kursentwicklung der europäischen Branche seit Jahresbeginn. Nach Gesprächen mit 11 Unternehmen sei er nun für Renk und Vincorion positiver gestimmt. Günstige Bewertungen, ein starkes Gewinnwachstum und anstehende Kurstreiber böten im Sektor attraktive Einstiegsgelegenheiten. Wichtig für die Branche seien der Nato-Gipfel am 7. und 8. Juli sowie die Bestätigung erwarteter Großaufträge./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 1.207 auf Tradegate (19. Juni 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -5,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 55,49 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.901,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +32,74 %/+74,22 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 1750 Euro
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