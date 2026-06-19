Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 1750 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 1.207 auf Tradegate (19. Juni 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -5,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,27 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 55,49 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.901,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +32,74 %/+74,22 % bedeutet.