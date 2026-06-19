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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 1750 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg belässt Rheinmetall auf Buy mit Ziel 1750
    • Eurosatory zeigte stärkere Besucherzahlen als 2024
    • Analysten sehen gute Einstiegsgelegenheiten im Sektor
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 1750 Euro
    Foto: David Young - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 1750 Euro belassen. Die Besucherzahlen auf der diesjährigen Verteidigungsmesse Eurosatory in Paris, bei der Luftabwehr und unbemannte Systeme im Fokus gestanden hätten, seien nach seiner Einschätzung höher gewesen als vor zwei Jahren, schrieb George McWhirter am Donnerstagnachmittag. Das stehe etwas im Widerspruch zur schwachen Kursentwicklung der europäischen Branche seit Jahresbeginn. Nach Gesprächen mit 11 Unternehmen sei er nun für Renk und Vincorion positiver gestimmt. Günstige Bewertungen, ein starkes Gewinnwachstum und anstehende Kurstreiber böten im Sektor attraktive Einstiegsgelegenheiten. Wichtig für die Branche seien der Nato-Gipfel am 7. und 8. Juli sowie die Bestätigung erwarteter Großaufträge./gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 1.207 auf Tradegate (19. Juni 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -5,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 55,49 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.901,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +32,74 %/+74,22 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 1750 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1750,00, was eine Steigerung von +45,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen aktueller Vertragsmeldungen (Vektrex‑Koproduktion, JV mit Vantor, Lieferung von 23 Bergepanzern) auf Kurs und Fundament. Diskutiert wird, dass das große Auftragsbuch kurzfristig stützt, politische Änderungen die langfristige Nachfrage und Bewertung schwächen können, Kritik an möglicher Überbewertung/Hype sowie technische Volatilität durch Optionsverfall und Short‑Covering.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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