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    Aktie geht durch die Decke

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    SUSS MicroTec einfach nicht zu stoppen: Aufträge platzen aus allen Nähten

    Die SUSS-Aktie hat sich seit Jahresbeginn fast verdreifacht. Und Daten aus der Asien-Lieferkette zeigen: Die Nachfrage zieht weiter an. Wie weit die Aktie jetzt noch steigen könnte.

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    Aktie geht durch die Decke - SUSS MicroTec einfach nicht zu stoppen: Aufträge platzen aus allen Nähten
    Foto: © 2024 SÜSS MicroTec SE

    Kurz vorm Wochenende zündet die Aktie von SUSS MicroTec den Turbo. Am Freitag legt die Aktie knapp 10 Prozent zu und klettert über 112 Euro. Im vergangenen Monat summieren sich die Kursgewinne mittlerweile auf mehr als 30 Prozent.

    Die Privatbank Berenberg traut der Aktie trotz einer beeindruckenden Kursrallye weiteres Potenzial zu. Die Analysten Amelie Dueckelmann-Dublany und Gustav Froberg haben ihr Kursziel für den Chipausrüster von 92 auf 125 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Ausgehend vom aktuellen Kurs entspricht das einem Aufwärtspotenzial von gut 12 Prozent.

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    Seit Jahresbeginn hat sich die Aktie bereits um 173 Prozent verteuert und damit den breiteren Philadelphia Semiconductor Index deutlich abgehängt, der im selben Zeitraum um 100 Prozent zulegte. Dennoch sehen die Berenberg-Experten in den Zahlen Luft nach oben: Trotz der starken Performance werde das Unternehmen am Markt noch immer unter Wert gehandelt, mit einem Abschlag von etwa einem Drittel gegenüber vergleichbaren Halbleiterausrüstern, argumentieren die Berenberger.

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    Hintergrund der optimistischen Einschätzung sind Frühindikatoren aus der Lieferkette in Taiwan und Südkorea. So haben sich taiwanesische Importe von Speicherchips aus Südkorea im Mai wertmäßig fast verneunfacht, ein Hinweis auf anziehende Nachfrage nach fortschrittlicher Chipverpackung, dem zentralen Geschäftsfeld von SUSS. Auch bei Zulieferern wie All Ring Tech und Chroma ATE, deren Umsätze als Frühindikator für SUSS gelten, beschleunigte sich das Wachstum zuletzt spürbar.

    Auf dieser Basis rechnet Berenberg im zweiten Quartal mit einem Auftragseingang von 195 Millionen Euro, ein Plus von 148 Prozent gegenüber dem Vorjahr und deutlich über den bisherigen Konsensschätzungen. Das erste Quartal hatte mit 149 Millionen Euro bereits einen Rekordwert markiert. Die Analysten bringen ihre Zuversicht auf den Punkt: "Der Tiefpunkt ist durchschritten, jetzt geht es um den Trend."

    Für die Jahre 2026 bis 2028 wurden die Auftragseingangsschätzungen um bis zu ein Fünftel angehoben, die Gewinnschätzungen für 2027 und 2028 liegen nun rund 17 bis 19 Prozent über den bisherigen Werten. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,41 % und einem Kurs von 112,8EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 10:27 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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