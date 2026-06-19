Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 19.06. - TecDAX stark +0,69 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 25.150,71 PKT und gewinnt bisher +0,43 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,67 %, Mercedes-Benz Group +1,61 %, Fresenius +1,55 %
Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -4,25 %, Scout24 -1,04 %, Zalando -0,98 %
Der MDAX steht bei 32.729,80 PKT und verliert bisher -0,03 %.
Top-Werte: Lanxess +5,40 %, Evonik Industries +5,02 %, RENK Group +3,37 %
Flop-Werte: TRATON -2,09 %, TUI -1,73 %, CTS Eventim -1,22 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:29) bei 3.983,40 PKT und steigt um +0,69 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +8,37 %, Jenoptik +2,33 %, AIXTRON +2,18 %
Flop-Werte: Nemetschek -1,19 %, CANCOM SE -1,14 %, Carl Zeiss Meditec -0,85 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:27) bei 6.333,21 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,67 %, TotalEnergies +2,16 %, Wolters Kluwer +1,96 %
Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -4,25 %, ASML Holding -2,52 %, EssilorLuxottica -1,34 %
Der ATX steht aktuell (09:59:38) bei 6.528,71 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: Lenzing +1,22 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,88 %, Palfinger +0,36 %
Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -1,91 %, Raiffeisen Bank International -1,78 %, Oesterreichische Post -0,87 %
Der SMI steht bei 13.825,13 PKT und gewinnt bisher +0,28 %.
Top-Werte: Givaudan +1,63 %, Sika +1,18 %, Alcon +1,01 %
Flop-Werte: Holcim -1,29 %, Amrize -1,14 %, Partners Group Holding -0,97 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.492,51 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: TotalEnergies +2,16 %, Renault +2,10 %, Thales +1,59 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -1,34 %, L'Oreal -1,15 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -1,01 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.186,96 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: AstraZeneca +0,88 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,13 %, Securitas Shs(B) -0,04 %
Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -1,09 %, SSAB Registered (A) -0,65 %, Getinge (B) -0,47 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 6.190,00 PKT und steigt um +0,16 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,63 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,59 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,11 %
Flop-Werte: Viohalco -2,62 %, Jumbo -1,43 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,05 %
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