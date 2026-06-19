Siemens Energy-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Jahreshochs

Nach einer Sektorkonferenz bekräftigte die Mehrheit der Experten wegen der positiven Geschäftsentwicklung der Branche mit Kurszielen von bis zu 225 Euro (JP Morgan) ihre Kaufempfehlungen für die Siemens Energy-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Gewinne erzielen, wenn die Aktie wieder ihr altes Hoch bei 191,66 Euro erreichen kann.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 180 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis bei 180 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000MM9D550, wurde beim Aktienkurs von 171,80 Euro mit 1,48 – 1,49 Euro gehandelt.

Kann die Siemens Energy-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 191,66 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,63 Euro (+77 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 152,859 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 152,859 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA50CE2, wurde beim Aktienkurs von 171,80 Euro mit 1,93 – 1,94 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 191,66 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,88 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 145,631 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 145,631 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DN2NH97, wurde beim Aktienkurs von 171,80 Euro mit 2,61 – 2,62 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 191,66 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,60 Euro (+74 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.