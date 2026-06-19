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    Tradingchance

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    Siemens Energy-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Jahreshochs

    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Gewinne erzielen, wenn die Aktie wieder ihr altes Hoch bei 191,66 Euro erreichen kann.

    Nachdem die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) am 24.4.26 auf ihr neues Hoch bei 191,66 gestiegen war, korrigierte die schwankungsfreudige Aktie bis zum 10.6.26 auf bis zu 138,68 Euro, um danach wieder rasch auf ihr aktuelles Niveau bei 171,80 Euro zulegen zu können.

    Nach einer Sektorkonferenz bekräftigte die Mehrheit der Experten wegen der positiven Geschäftsentwicklung der Branche mit Kurszielen von bis zu 225 Euro (JP Morgan) ihre Kaufempfehlungen für die Siemens Energy-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Gewinne erzielen, wenn die Aktie wieder ihr altes Hoch bei 191,66 Euro erreichen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 180 Euro 

    Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis bei 180 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000MM9D550, wurde beim Aktienkurs von 171,80 Euro mit 1,48 – 1,49 Euro gehandelt.

    Kann die Siemens Energy-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 191,66 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,63 Euro (+77 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 152,859 Euro   

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 152,859 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA50CE2, wurde beim Aktienkurs von 171,80 Euro mit 1,93 – 1,94 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 191,66 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,88 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 145,631 Euro   

    Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 145,631 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DN2NH97, wurde beim Aktienkurs von 171,80 Euro mit 2,61 – 2,62 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 191,66 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,60 Euro (+74 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Siemens Energy-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Jahreshochs Kaufempfehlungen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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