Vestas holen weiter auf - JPMorgan-Stimme beflügelt

Gupta hält eine Anhebung der Jahresziele mit dem Halbjahresbericht Mitte August für wahrscheinlich. Dies wäre das erste Mal seit 2016. Eine Branchenkonferenz mit dem Finanzchef Jacob Larsen bestärkte ihn in seinem Optimismus./ajx/jha/

Was ist mit der Aktie los?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,38 % und einem Kurs von 24,50 auf Tradegate (19. Juni 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um +8,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Vestas Wind Systems Bearer and/or registered bezifferte sich zuletzt auf 24,31 Mrd..

Vestas Wind Systems Bearer and/or registered zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0990. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 181,40DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 236,00DKK was eine Bandbreite von +228,54 %/+869,20 % bedeutet.