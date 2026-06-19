AKTIE IM FOKUS
Vestas holen weiter auf - JPMorgan-Stimme beflügelt
- JPMorgan Optimismus treibt Vestas Aktie 5,3 Prozent
- Erholt mehr als die Hälfte der Verluste seit Mai
- Analyst Gupta erwartet Anhebung der Jahresziele
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Optimismus von JPMorgan für Vestas hat die Aktien des dänischen Windkraftkonzerns am Freitag angetrieben. Zuletzt gewannen die Titel 5,3 Prozent. Etwas mehr als die Hälfte ihrer Kursverluste seit Ende Mai haben sie aufgeholt und notieren nun auch wieder über der 21-Tage-Linie, die Hinweise auf den kurzfristigen Trend gibt.
JPMorgan-Analyst Akash Gupta platzierte in seiner Einschätzung zu Vestas den Hinweis "Positive Catalyst Watch", womit er mit Blick auf bevorstehende Geschäftszahlen mit positiven Trends rechnet.
Gupta hält eine Anhebung der Jahresziele mit dem Halbjahresbericht Mitte August für wahrscheinlich. Dies wäre das erste Mal seit 2016. Eine Branchenkonferenz mit dem Finanzchef Jacob Larsen bestärkte ihn in seinem Optimismus./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,38 % und einem Kurs von 24,50 auf Tradegate (19. Juni 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um +8,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Vestas Wind Systems Bearer and/or registered bezifferte sich zuletzt auf 24,31 Mrd..
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0990. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 181,40DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 236,00DKK was eine Bandbreite von +228,54 %/+869,20 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered - A3CMNS - DK0061539921
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Allerdings ist etwas im Busch. Trump!!
Kurz vor Fertigstellung Trump-Regierung stoppt Bau von Offshore-Windpark
Och ne... jetzt treibt unser mimimi OWLer auch hier sein Unwesen... Nordex scheint nicht mehr zu reichen oder?
Balkonsolar und Blumen geht beides, kein Problem. Die genannten Beträge hochrechnen mal 30 für Monat und dann aufs Jahr und schon kommt da was zusammen und es sind keine Kleckerbeträge mehr.