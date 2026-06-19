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    Mehrheit glaubt nicht an Reformen bis zum Sommer

    Für Sie zusammengefasst
    • 73 Prozent bezweifeln den Zeitplan der Regierung
    • 71 Prozent geben der ganzen Koalition Schuld
    • 87 Prozent halten grundlegende Reformen für wichtig
    Mehrheit glaubt nicht an Reformen bis zum Sommer
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Mehrheit der Menschen in Deutschland glaubt nicht an den Zeitplan der Bundesregierung für ein Reformpaket. 73 Prozent der Befragten des ZDF-"Politbarometers" bezweifeln, dass die Koalition die Reformpläne wie geplant bis zum Sommer vorlegen wird. Lediglich 24 Prozent glauben daran, dass es klappt.

    Schuld daran seien alle Koalitionäre gleichermaßen, meinen 71 Prozent der Befragten. 14 Prozent sehen hauptsächlich die SPD in der Verantwortung, 8 Prozent die CDU und 4 Prozent die CSU. Grundlegende Reformen, die auch zu Einschritten und finanziellen Belastungen führen könnten, seien sehr wichtig oder wichtig, finden dabei 87 Prozent der Umfrage-Teilnehmer. Nur 10 Prozent sehen das nicht so.

    Voraussichtlich bei einem Koalitionsausschuss am 1. Juli wollen sich Union und SPD auf zentrale Reformvorhaben bei Steuern, Rente, Arbeitsmarkt und Bürokratieabbau einigen.

    Nur 19 Prozent denken, dass die Bereitschaft zu derartigen Reformen in Deutschland groß ist. Mehr als drei Viertel (78 Prozent) schätzen die Bereitschaft nicht als hoch ein. Dazu, selbst große Belastungen im Zuge der Reformen hinzunehmen, sind 25 Prozent der Menschen bereit. 72 Prozent können sich das nicht vorstellen.

    Die Daten hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen vom 16. bis 18. Juni 2026 bei 1.190 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch und online erhoben. Sie sind den Angaben zufolge repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland./eub/DP/jha







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    Mehrheit glaubt nicht an Reformen bis zum Sommer Die Mehrheit der Menschen in Deutschland glaubt nicht an den Zeitplan der Bundesregierung für ein Reformpaket. 73 Prozent der Befragten des ZDF-"Politbarometers" bezweifeln, dass die Koalition die Reformpläne wie geplant bis zum Sommer vorlegen …
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