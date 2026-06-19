Mehrheit glaubt nicht an Reformen bis zum Sommer

BERLIN (dpa-AFX) - Die Mehrheit der Menschen in Deutschland glaubt nicht an den Zeitplan der Bundesregierung für ein Reformpaket. 73 Prozent der Befragten des ZDF-"Politbarometers" bezweifeln, dass die Koalition die Reformpläne wie geplant bis zum Sommer vorlegen wird. Lediglich 24 Prozent glauben daran, dass es klappt.

Schuld daran seien alle Koalitionäre gleichermaßen, meinen 71 Prozent der Befragten. 14 Prozent sehen hauptsächlich die SPD in der Verantwortung, 8 Prozent die CDU und 4 Prozent die CSU. Grundlegende Reformen, die auch zu Einschritten und finanziellen Belastungen führen könnten, seien sehr wichtig oder wichtig, finden dabei 87 Prozent der Umfrage-Teilnehmer. Nur 10 Prozent sehen das nicht so.