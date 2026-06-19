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    Videoausblick

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    Ölpreis steigt: Iran sagt Treffen mit USA ab - wegen Israel!

    Teheran aber hatte einen Rückzug Israels aus dem Libanon zur Bedingung für den "Deal" gemacht. Eines scheint klar: die Beste aller Welten in Sachen Trump/Iran ist nun eingepreist

    Der Ölpreis steigt, nachdem der Iran ein Treffen mit den USA in Genf abgesagt hat - weil die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon weiter gehen. Teheran aber hatte einen Rückzug Israels aus dem Libanon zur Bedingung für den "Deal" gemacht. Eines scheint klar: die Beste aller Welten in Sachen Trump/Iran ist nun eingepreist - vor allem beim Ölpreis. Was aber, wenn es anders kommt und der Konflikt immer wieder aufbricht? Gestern wieder heftige Abverkäufe von Software-Aktien, während KI-Aktien wieder einmal der Gewinner waren. Die Umfrage der Bank of America unter Großinvestoren zeigt, dass bei KI-Aktien alle im selben Boot sitzen. Heute US-Feiertag..

    Hinweis aus Video:

    Webinar mit Andre Stagge und Markus Fugmann, Dienstag, 23.06. 19Uhr:
    Hier anmelden https://www.andre-stagge.de/finanzmarktwelt

     

    Das Video "Ölpreis steigt: Iran sagt Treffen mit USA ab - wegen Israel! " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
    Videoausblick Ölpreis steigt: Iran sagt Treffen mit USA ab - wegen Israel! Der Ölpreis steigt, nachdem der Iran ein Treffen mit den USA in Genf abgesagt hat - weil die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon weiter gehen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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