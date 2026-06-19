Der Ölpreis steigt, nachdem der Iran ein Treffen mit den USA in Genf abgesagt hat - weil die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon weiter gehen. Teheran aber hatte einen Rückzug Israels aus dem Libanon zur Bedingung für den "Deal" gemacht. Eines scheint klar: die Beste aller Welten in Sachen Trump/Iran ist nun eingepreist - vor allem beim Ölpreis. Was aber, wenn es anders kommt und der Konflikt immer wieder aufbricht? Gestern wieder heftige Abverkäufe von Software-Aktien, während KI-Aktien wieder einmal der Gewinner waren. Die Umfrage der Bank of America unter Großinvestoren zeigt, dass bei KI-Aktien alle im selben Boot sitzen. Heute US-Feiertag..

Hinweis aus Video:

Webinar mit Andre Stagge und Markus Fugmann, Dienstag, 23.06. 19Uhr:

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Das Video "Ölpreis steigt: Iran sagt Treffen mit USA ab - wegen Israel! " sehen Sie hier..