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    Neuer Milliardenmarkt?

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    Rheinmetall vor Japan-Coup: Der nächste Rüstungsdeal bahnt sich an

    Rheinmetall drängt nach Japan: Mit eigener Waffenproduktion will der Konzern vom Aufrüstungsboom profitieren – doch Partner und Pläne sind noch offen.

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    Neuer Milliardenmarkt? - Rheinmetall vor Japan-Coup: Der nächste Rüstungsdeal bahnt sich an
    Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-Bildfunk

    Der Rüstungskonzern Rheinmetall plant, wie Reuters berichtet, den Aufbau einer eigenen Waffenproduktion in Japan. Ziel ist ein Joint Venture mit einem japanischen Partner, um sowohl den japanischen Markt als auch den Export zu bedienen, berichtete die Nikkei am Freitag unter Berufung auf ein Interview mit Rheinmetall-Chef Armin Papperger. Papperger sagte gegenüber der japanischen Zeitung: "Ich möchte in Japan deutlich mehr erreichen." Er wird voraussichtlich in Kürze nach Japan reisen, um Gespräche mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik zu führen. Der Düsseldorfer Konzern produziert in Japan über eine Tochtergesellschaft Automobilkomponenten wie elektrische Wasserpumpen, verfügt dort aber über keine eigenen Rüstungsanlagen. Über einen Partner oder konkrete Geschäftspläne sei noch keine Entscheidung gefallen, so Papperger.

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    Es gibt außerdem schon eine Rüstungsbeziehung nach Japan: Rheinmetall erhielt 2024 einen Auftrag zur Lieferung von 3 Mission-Master-SP-Fahrzeugen an Japan. Diese unbemannten Bodenfahrzeuge sollten Anfang 2025 geliefert und von der japanischen Armee getestet werden. Partner dabei war Marubeni Aerospace, das auch lokale Unterstützung für die japanischen Bodenselbstverteidigungsstreitkräfte leisten sollte. Das macht Marubeni als bestehenden Rheinmetall-Kontakt interessant – ein Joint-Venture-Partner ist aber laut aktuellem Bericht nicht bestätigt.

    Der strategische Hintergrund ist klar: Japan rüstet massiv auf. Für das Fiskaljahr 2026 billigte die japanische Regierung einen Rekord-Verteidigungshaushalt von mehr als 9 Billionen Yen beziehungsweise rund 58 Milliarden US-Dollar. Das Budget soll unter anderem Gegenschlagfähigkeit, Küstenverteidigung, Langstreckenraketen und unbemannte Systeme stärken. Hinzu kommt eine politische Öffnung: Japan lockert seine lange sehr strengen Regeln für Rüstungsexporte. Laut CSIS könnten damit Waffenverkäufe, Technologietransfers und Koproduktionen künftig eine sichtbarere Rolle in Japans Sicherheits- und Industriepolitik spielen. Genau in diese Lücke würde ein Rheinmetall-Joint-Venture passen.

    Für Rheinmetall wäre Japan deshalb mehr als nur ein neuer Absatzmarkt. Ein Werk oder Joint Venture dort könnte den Konzern in den Indo-Pazifik bringen, näher an japanische Aufträge, näher an Exportprojekte und näher an Programme für Drohnen, Fahrzeuge, Munition oder Raketen. Rheinmetall baut parallel ohnehin seine internationale Joint-Venture-Strategie aus – etwa mit Destinus für Marschflugkörper und ballistische Raketenartillerie.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 1.202EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 11:11 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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