BERENBERG stuft SAP SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Trotz der robusten Gewinne im ersten Quartal seien Software- und IT-Titel weiter nicht gefragt und die Bewertungen im historischen Vergleich niedrig, schrieb Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das durchgängig stabile Umsatzwachstum und ermutigende Trends beim Auftragsbestand reichten nicht aus, um Käufer anzulocken. Die Anleger blieben sehr selektiv - Unternehmen, die nicht als Gewinner des dominierenden Themas Künstliche Intelligenz (KI) angesehen würden, würden wohl weiter gemieden, während Unternehmen aus den Bereichen Internet-Sicherheit und Datensoftware ihre überdurchschnittliche Kursentwicklung fortsetzen sollten./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 10:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 136,1EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nay Soe Naing

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 215

Kursziel alt: 215

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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