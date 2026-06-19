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    BERENBERG stuft SAP SE auf 'Buy'

    BERENBERG stuft SAP SE auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Trotz der robusten Gewinne im ersten Quartal seien Software- und IT-Titel weiter nicht gefragt und die Bewertungen im historischen Vergleich niedrig, schrieb Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das durchgängig stabile Umsatzwachstum und ermutigende Trends beim Auftragsbestand reichten nicht aus, um Käufer anzulocken. Die Anleger blieben sehr selektiv - Unternehmen, die nicht als Gewinner des dominierenden Themas Künstliche Intelligenz (KI) angesehen würden, würden wohl weiter gemieden, während Unternehmen aus den Bereichen Internet-Sicherheit und Datensoftware ihre überdurchschnittliche Kursentwicklung fortsetzen sollten./gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 10:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 136,1EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Nay Soe Naing
    Analysiertes Unternehmen: SAP SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 215
    Kursziel alt: 215
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 215,00, was eine Steigerung von +58,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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