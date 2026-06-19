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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax klar über 25.000 Punkte am Verfallstag

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax festigt 25.000er Marke und steigert Gewinne
    • Auto- und Chipwerte treiben Erholung am Markt
    • Absage der Gespräche USA und Iran schwächt Impulse
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax klar über 25.000 Punkte am Verfallstag
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax festigt am Freitag mit weteren Gewinnen die 25.000-Punkte-Marke. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex erstmals seit Anfang Juni wieder über der Tausendermarke geschlossen. Am Tag des großen Verfalls baute er seine Gewinne nun in der ersten Handelsstunde mit 25.159 Punkten auf ein halbes Prozent aus. Der MDax legte zuletzt auch um 0,2 Prozent auf 32.724 Punkte zu.

    Der Dax profitiert von einem Erholungsversuch bei Automobil- und Chemiewerten sowie den anziehenden Rheinmetall - und Infineon -Aktien, während das Schwergewicht SAP nach einem erreichten Tief seit November 2023 nun nicht belastete.

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    Der Leitindex könnte am Freitag seine Gewinnstrecke auf einen siebten Tag ausdehnen. Kein großes Hindernis war die Absage der Gespräche in der Schweiz zwischen den USA und dem Iran. Die Schweizer Regierung hat die eigentlich für diesen Freitag angedachte erste Gesprächsrunde zur Ausgestaltung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran in der Nähe von Luzern abgesagt. Gründe dafür wurden nicht genannt.

    Die Vorgaben sind unterdessen gemischt. Neue Impulse aus den USA wird es am Freitag wegen des dort verlängerten Wochenendes nicht geben. Der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners rechnet deshalb auch in Europa mit reduzierten Umsätzen, die den Markt anfälliger für Schwankungen machten. Zu diesen könnte auch der am Mittag anstehende Verfall an den Terminbörsen beitragen.

    Im Autosektor zeigten sich die Papiere von BMW und Mercedes-Benz am Morgen mit bis zu 1,9 Prozent Plus erholt davon, dass zwei Tage lang eine Gewinnwarnung von BMW den Sektor belastet hatte. Die Titel von Volkswagen müssen wegen gesondert betrachtet werden, weil sie ex Dividende gehandelt werden.

    Infineon nähert sich mit einem Anstieg um 1,6 Prozent wieder dem Anfang Juni erreichten Hoch seit dem Jahr 2000. Die Titel folgten damit der Stärke der New Yorker Nasdaq-Börse. Diese hatte ihre Gewinne am Vorabend nach dem europäischen Handelsschluss noch etwas ausgebaut, was auch an Chipwerten wie Marvell , Micron oder Intel lag, denen Anleger derzeit viel KI-Fantasie beimessen.

    Auch Aktien aus dem Chip-Ausrüsterbereich wie Aixtron legten weiter zu, obwohl eine Warnung der US-Regierung an den Anlagenbauer ASML ausgesprochen wurde, wonach eines seiner Lithografie-Systeme n China im Einsatz sein könnte.

    Positiv auf fiel im Chip-Ausrüsterbereich Suss Microtec , die um neun Prozent auf ein erneutes Rekordhoch hoch sprangen. Die Privatbank Berenberg suggeriert noch Potenzial mit einem Kursziel, das auf 125 Euro erhöht wurde. Der Markt habe die weiter anziehende Dynamik des Anlagenbauers in der Chipbranche noch nicht gänzlich honoriert, schrieb die Expertin Amelie Dueckelmann-Dublany.

    Zahlen mussten die Anleger von der Hornbach Holding auswerten. Der Kurs stieg daraufhin um etwa zwei Prozent. Felix Dennl von der Privatbank Metzler urteilte, der Baumarktkonzern beweise weiterhin seine Widerstandsfähigkeit. Insgesamt sei das erste Quartal aber ohne größere Überraschungen geblieben./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 60,98 auf Tradegate (19. Juni 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 166,93 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAP Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +28,77 %/+69,24 % bedeutet.





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