DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 92,60 Euro belassen. Die Ende Juli anstehenden Quartalszahlen des Chemiekonzerns dürften ein operatives Ergebniswachstum (Ebitda) von 53 Prozent belegen, was eine Beschleunigung gegenüber dem Jahresauftakt wäre, schrieb Tristan Lamotte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er sieht sich damit 2 Prozent über der Konsensschätzung und wertet die letzten Aussagen des Unternehmens zum ersten und zweiten Quartal als vorsichtig. Die jüngste Kursschwäche der Aktie sei überzogen./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 98,00EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tristan Lamotte
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 92,60
Kursziel alt: 92,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tristan Lamotte
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 92,60
Kursziel alt: 92,60
Währung: EUR
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