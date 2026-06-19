DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 92,60 Euro belassen. Die Ende Juli anstehenden Quartalszahlen des Chemiekonzerns dürften ein operatives Ergebniswachstum (Ebitda) von 53 Prozent belegen, was eine Beschleunigung gegenüber dem Jahresauftakt wäre, schrieb Tristan Lamotte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er sieht sich damit 2 Prozent über der Konsensschätzung und wertet die letzten Aussagen des Unternehmens zum ersten und zweiten Quartal als vorsichtig. Die jüngste Kursschwäche der Aktie sei überzogen./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 07:58 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 98,00EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tristan Lamotte

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 92,60

Kursziel alt: 92,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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