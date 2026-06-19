DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ARCELORMITTAL auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ArcelorMittal nach Gesprächen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. In diesen sei es vor allem um die neuen EU-Schutzmaßnahmen gegen Stahlimporte und die Geschäftsentwicklung des Stahlkonzerns gegangen, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Unternehmensführung habe zudem bekräftigt, die zusätzlichen Ausschüttungen an die Aktionäre über der Schwelle von 50 Prozent des freien Barmittelzuflusses nach Abzug der Dividende zu halten./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 07:58 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 55,76EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Bastian Synagowitz

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 57

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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