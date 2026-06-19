SUESS MicroTec Aktie klettert nach oben - +8,90 % - 19.06.2026

Die SUESS MicroTec Aktie kann am heutigen Handelstag um +8,90 % auf 112,55€ zulegen. Das sind +9,20 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -92,43 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 112,55€, mit einem Plus von +8,90 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SUESS MicroTec einen Gewinn von +90,60 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,71 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,00 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SUESS MicroTec eine positive Entwicklung von +190,65 % erlebt.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,81 % geändert.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,71 % 1 Monat +28,00 % 3 Monate +90,60 % 1 Jahr +174,35 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 19.06.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,16 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,09 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,51 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -2,54 %.

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Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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