AKTIE IM FOKUS
Kursrally von Tonies geht weiter - Oddo BHF sieht Potenzial
- Tonies Aktien bei 13,42 Euro mehrjähriger Höchststand
- Verdopplung der Umsätze bis 2030 in Aussicht gestellt
- Analyst hebt Kursziel auf 16 Euro lobt Ökosystem
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Tonies laufen am Freitag weiter: Mit 13,42 Euro erreichten die Papiere des Herstellers von Hörspielboxen wieder einen mehrjährigen Höchststand. Tags zuvor hatte Tonies im Rahmen des Kapitalmarkttags bis 2030 eine Verdopplung der Umsätze in Aussicht gestellt.
Für Analyst Sinan Doganli von Oddo BHF signalisiert das Unternehmen damit einen größeren, globaleren und auch profitableren Ansatz. Er sprach vom Aufbau einer "globalen Ikone", einem ganzen Audiosystem für Kinder, nicht nur einer Spielzeug-Hardware. Sein Kursziel stockte der Experte auf 16 Euro auf.
Berenberg hatte die Aktien jüngst in ihre ihm Rahmen der Fußball-WM veröffentlichte "Mannschaft" der "Mid-Cap All-Stars" in den Sturm gestellt. Gerhard Orgonas lobte dabei das höchst profitable Ökosystem mit hoher Kundenbindung. Das Berenberg-Kursziel liegt mit 14,50 Euro auch noch über dem aktuellen Kursniveau.
Im laufenden Jahr haben die Aktien inzwischen gut 28 Prozent gewonnen./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie
Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 13,00 auf Tradegate (19. Juni 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +21,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,34 %.
Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,46 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR.
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Heute veranstaltet Tonies seinen ersten Capital Markets Day und vorab wurden einige wichtige Eckdaten bekannt gegeben (https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-06/6879848… ):
"tonies' verfolgt die Ambition, den Gruppenumsatz bis zum Geschäftsjahr 2030 auf mehr als 1,4 Mrd. EUR zu verdoppeln und die bereinigte EBITDA-Marge mittelfristig auf 16-18 % zu steigern"
Habe immer gesagt unter 10€ ein Geschenk. Diese Zeit ist nun vorbei. Einstellige Kurse werden wir nicht mehr sehen.
Und bei starken Umsätzen. Sieht gut aus 👍