Kursrally von Tonies geht weiter - Oddo BHF sieht Potenzial

Heute veranstaltet Tonies seinen ersten Capital Markets Day und vorab wurden einige wichtige Eckdaten bekannt gegeben (https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-06/6879848… ):









"tonies' verfolgt die Ambition, den Gruppenumsatz bis zum Geschäftsjahr 2030 auf mehr als 1,4 Mrd. EUR zu verdoppeln und die bereinigte EBITDA-Marge mittelfristig auf 16-18 % zu steigern"





"Globale Expansion setzt sich fort: mindestens zwei weitere Markteintritte im Jahr 2027, Präsenz in allen wichtigen Weltregionen bis 2030 avisiert"









-> Während ich die Internationalisierungsbemühungen natürlich sehr positiv sehe (wird als nächstes endlich der riesige spanischsprachige Markt angegangen?) finde ich die Umsatzprognose eher etwas enttäuschend. Eine mehr als Verdoppelung auf über 1,4 Mrd. € bis 2030 klingt erst einmal beeindruckend, aber bei näherer Betrachtung relativiert sich das etwas.





-> 2025 wurden 630 Mio. € Umsatz gemacht. Ein Umsatz von 1,4 Mrd. € bis 2030 würde einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate von nur 15 % entsprechen. Zum Vergleich die Steigerungsraten seit Börsengang:





2021: 40 %

2022: 38 %

2023: 39 %

2024: 34 %

2025: 31 %





-> Wie man sieht, verlangasamt sich das Wachstum mit den Jahren, was angesichts der kräftig mitsteigenden jeweiligen Umsatzbasis auch nicht verwunderlich ist. Nichtsdetotrotz ist ein Absacken auf durchschnittlich nur noch 15 % für die nächsten 5 Jahre (2026 - 2030), meiner Meinung nach, doch schon etwas enttäsuchend.





-> Verstärkt wird dieser Eindruck durch folgende Aussage:





"Die Marktdurchdringung in den bestehenden Märkten verdeutlicht den Wachstumsspielraum: In den USA bedient tonies derzeit nur rund 12 % der Zielhaushalte, verglichen mit rund 58 % in der etablierteren DACH-Region."









-> In Deutschland kam Tonies 2016 auf den Markt. Innerhalb von 10 Jahren wurde dann eine Marktdurchdringung von 58 % erreicht. In den USA kam Tonies in Q4/2020 auf den Markt. 20230 sind dann also ebenfalls 10 Jahre vergangen. Um deutsche Werte zu erreichen müßte sich der US-Umsatz von 276 Mio. € in 2025 also bis 2030 knapp verfünffachen (12 -> 58 %) auf 1,33 Mio. €. (Ich setzte hier die Werte für Nordamerika (USA + Kanada) an, die Tonies in der Bilanz nur kombiniert ausweist, da die Durchdringung ähnlich sein dürfte.)





-> Damit müßte allein der NA-Markt um etwas über 1 Mrd. € wachsen. Das Tonies-Ziel von mehfr als 1,4 Mrd. € in 2030 würde allein dadurch schon um über 200 Mio. € übertroffen werden. Dazu kämen weitere Umsatzsteigerungen in anderen Märkten sowie die Erschließung neuer Märkte.





-> Daraus ziehe ich den Schluß, daß Tonies entweder extrem vorsichtig prognostiziert, oder sich die Eroberung des US-Marktes nach anfänglichen sterken Gewinnen als deutlich anspruchsvoller herausstellt als zuvor erwartet. Ich tippe auf letzteres, schaut man sich die NA-Umsatzentwicklung in den letzten Quartalen an.





-> Noch ein Blick auf die Gewinn-Prognose. Tonies gibt hier das adjusted EBITDA als Bezugsgröße an, was leider kapitalmarktweit mehr und mehr in Mode kommt, allerdings keine so harte Bilanzahl ist wie das EBITDA. Im letzten Jahr betrug der Gewinn rund ein Viertel des adjusted EBITDA. Setzt man diese Quote für 2030 an, ergäbe sich eine Gewinnmarge von 4 - 4,5 % oder 56 - 62 Mio. €. Das entspräche schon bei der heutigen Börsenbewertung von rund 1,5 Mrd. € ein KGV von rund 25. Zukünftige Skaleneffekte eingerechnet vielleicht von 20. Für einen prognostizierten Gewinn in vier Jahren.





-> Zu eventuellen Auswirkungen der aktuell explodierenden Chip- und Speicherpreise auf die Margen wurde in der PM nichts gesagt. Ich hoffe mal, daß das bedeutet, daß hier keine Margenerosion zu erwarten ist. Ganz sicher bin ich mir da aber nicht.









Fazit:

Die weitere Internationalisierung ist mit Sicherheit der richtige Weg, Tonies voranzubringen. Die heute vorgestellten Wachstumsaussichten sind jedoch eher gedämpft. Sollte hier nicht sehr viel positiver Überraschungspuffer enthalten sein, erscheint mir das Kurspotential damit nicht überdurchschnittlich. Der Newsflow sollte mit Pokemon-Tonies, neuen Markteintritten und Kooperationen etc. positiv bleiben, während eine schrumpfende Wachstumsdynamik in den Quartalsberichten aufs Aktionärsgemüt drücken könnte.





Um das volle Potential auszuschöpfen, wären wahrscheinlich erhebliche finanzielle Mittel nötig, um den Eintritt in neue Märkte zu forcieren. Mit einer Finanzierung aus dem Cashflow könnte sich das zäh gestalten und mögliche Dividendenzahlungen in die weite Zukunft verschieben.





Ich würde daher eine kräftige Finanzspritze für zielführend halten, welcher Art auch immer (Verkauf selbst gehaltener Aktien, Kapitalerhöhung, Wandelanleihen...), Angesichts des zweifellos vorhandenen Potentials würde ich auch eine Übernahme durch einen finanzkräftigen und CAPEX-willigen Investor weiterhin als durchaus möglich ansehen.





Tonies bleibt damit bestimmt ein gutes konservatives Investment, mit dem man wahrscheinlich nicht viel falsch machen kann (es sei denn, die Chippreise (s.o.) machen die Margen auf Jahre zunichte). Einen Kursüberflieger sehe ich bei EInrechnung der heutigen Prognosen aber nicht. Eine potentielle Übernahme mit entsprechenden Kursaufschlägen würde ich aber weiterhin nicht auszuschließen.















