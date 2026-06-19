Deutsche Börse-News
Ölpreis fällt wie ein Stein
- Ölpreis mehr als ein Drittel unter seinen Hochs
- Gold stark gefallen Anstieg bis Juni 2027 möglich
- Edelmetall-ETCs und Öl-ETCs verzeichnen Abflüsse
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Der Ölpreis ist gegenüber seinen Hochs um mehr als ein Drittel gesunken. Auch die Edelmetalle sind weit von ihren Rekorden entfernt. Sowohl Öl- als auch Gold-ETCs stehen auf den Verkaufslisten.
19. Juni 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). An den Rohstoffmärkten sind die Ausschläge dieses Jahr hoch: Aktuell geht es für den Ölpreis kräftig nach unten. Hintergrund: das mittlerweile unterzeichnete Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran und die für den morgigen Freitag in Aussicht gestellte Öffnung der Straße von Hormus. Der Brent-Preis, Anfang Mai noch bei fast 120 US-Dollar das Barrel, liegt am Donnerstagmorgen nur noch bei 77 US-Dollar.
Nach Einschätzung von Leon Ferdinand Bost von Metzler ist mit viel niedrigeren Preisen vorerst aber nicht zu rechnen. "Denn selbst wenn die Einigung Bestand hat, wird es wohl noch eine ganze Weile dauern, bis der Verkehr durch die Meerenge sich vollständig normalisiert", meint er. So müsse die Straße von Hormus von Minen befreit werden. Auch die Versicherungskosten blieben vorerst noch hoch. Bost geht davon aus, dass erst ab 2027 eine sich verringernde Angebots- und Nachfragedifferenz die Preise weiter nach unten drücken könnte.
"Reger Handel in beide Richtungen"
Am Markt hatten viele offenbar mit niedrigeren Ölpreisen gerechnet: Öl- und Gas-ETCs verzeichneten in den vergangenen Wochen jedenfalls Abflüsse, wie Emittent WisdomTree berichtet. "Starke Schwankungen führten aber zu einem regen Handel in beide Richtungen", meldet Mobeen Tahir.
Im ETC-Handel an der Deutschen Börse spielten Öl-ETCs eine viel wichtigere Rolle als üblich: Sehr viel um ging in den beiden Preis-Trackern WisdomTree Brent Crude Oil (JE00B78CGV99) und WisdomTree WTI Crude Oil (GB00B15KXV33) sowie den WisdomTree-Produkten mit dreier Hebel (IE00BMTM6B32, XS2819844387). Aus dem ETC-Handel berichtet Sven Seipp von der ICF Bank von hohen Umsätzen im WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged (IE00BMTM6B32). Auch bei Lang & Schwarz wird viel auf WTI- und Brent-ETCs mit Hebel gesetzt, long und short.
Gold: "Deutlicher Preisanstieg möglich"
Viel Bewegung gibt es auch bei den Edelmetallen. Der Goldpreis ist seit seinem Hoch bei 5.570 US-Dollar im Januar stark gefallen, die Feinunze wird am Donnerstagmorgen zu knapp 4.300 US-Dollar gehandelt. Der Silberpreis hat sich seit seinem Hoch bei fast 122 US-Dollar fast halbiert. Ein Grund: Vor dem Rahmenabkommen hatte sich die Erwartung höherer Leitzinsen durchgesetzt - nachteilig für das zinslose Gold.
Das könnte sich jetzt ändern: Die DWS prognostiziert - unter der Voraussetzung einer zumindest teilweisen Öffnung der Straße von Hormus - für die USA per Juni 2027 eine um 0,5 Prozentpunkte niedrigere Leitzinsspanne und einen Anstieg des Goldpreises. "Auf Sicht von zwölf Monaten halten wir einen deutlichen Preisanstieg für möglich", erklärt Vincenzo Vedda. Neben den erwarteten US-Zinssenkungen sprächen dafür auch ein wahrscheinlich schwächerer US-Dollar sowie die nach wie vor hohe Nachfrage der Zentralbanken. Das Kursziel per Juni 2027: 5.400 Dollar pro Feinunze.
Abkehr von Edelmetall-ETCs
Edelmetall-ETCs verzeichneten in den vergangenen Wochen hohe Abflüsse, wie WisdomTree meldet. Auch Seipp sieht deutliche Flows aus dem Edelmetall-Sektor, etwa aus dem Invesco Physical Gold EUR Hedged (XS2183935274) und dem WisdomTree Physical Silver (JE00B1VS3333). Umsatzspitzenreiter im ETC-Handel auf Xetra waren erneut Xetra-Gold (DE000A0S9GB0) und Goldpreis-Tracker von iShares (IE00B4ND3602) oder Invesco (IE00B579F325). Der Goldbestand von Xetra-Gold bewegt sich seitwärts auf hohem Niveau. Aktuell sind es 171 nach knapp 173 Tonnen per Jahresende 2025.
Seit Januar: Tausch von Silber in Gold
Während Gold-ETCs am europäischen ETC-Markt seit Jahresanfang bis Ende Mai noch deutliche Nettozuflüsse von 2,1 Milliarden Euro verzeichneten, floss dieselbe Summe aus Silber-ETCs ab, wie das ETF-Analyse- und Handelshaus Crossflow berichtet. Zuflüsse gab es auch in gemischte Rohstoff-ETCs in Höhe von1,4 Milliarden Euro sowie Industriemetall-ETCs mit 900 Millionen Euro, während Energie-ETCs unter dem Strich abgestoßen wurden, ein Minus von 418 Millionen Euro).
Mehr dazu: www.crossflow.de
Industriemetalle: Anstieg wegen Engpässen
Industriemetalle haben sich dieses Jahr klar verteuert, der WisdomTree Industrial Metals (GB00B15KYG56) weist nach oben. Der Preis für das wichtige Kupfer stieg seit Jahresanfang von 12.446 auf aktuell 13.772 US-Dollar. "Kupfer wurde weiterhin durch knappe Lagerbestände, Versorgungsengpässe und starke chinesische Nachfrageströme gestützt", bemerkt Tahir.
Auch hier wird nicht mit einer schnellen Entspannung gerechnet, etwa bei Aluminium. "Auch wenn sich die Störungen allmählich legen, dürfte die Wiederaufnahme der Produktion schrittweise erfolgen, da die Hütten Zeit benötigen, um Rohstoffe zu beschaffen, die Stromversorgung zu stabilisieren und den Betrieb wieder aufzunehmen", erklärt Ewa Manthey von der ING. Industriemetall-ETCs erlebten WisdomTree zufolge in den vergangenen Wochen leichte Zuflüsse.
Von Anna-Maria Borse, 19. Juni 2026, Deutsche Börse AG
(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)
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Ich bin heute unterwegs, daher nur kurz:
Mit „Iran-Prämie“ meinte ich nicht, dass Gold wegen Iran automatisch steigen muss. Gemeint war der geopolitische Risikoanteil im Markt – und der kann kurzfristig widersprüchlich wirken.
Krieg kann Gold stützen, wenn Sicherheitsflucht und Vertrauensverlust dominieren. Er kann Gold aber auch drücken, wenn Ölpreis, Inflationssorgen, Dollarstärke und Zinserwartungen stärker wirken. Dazu kommt: In Stressphasen wird Gold manchmal verkauft, weil es liquide ist.
Wenn der Krieg endet, kann deshalb ebenfalls beides passieren: Die Angstprämie fällt raus, was Gold belasten kann. Gleichzeitig könnten Öl-, Inflations- und Zinsdruck nachlassen, was Gold wieder stützen würde.
Für mich bleibt deshalb: Kurzfristig ist das schwer sauber zu trennen. Langfristig zählen eher Schulden, Realzinsen, Zentralbankkäufe, geopolitische Fragmentierung und Misstrauen ins Fiat-System.
Ganz so schwarz sehe ich es nicht mit „keiner weiß was“. Eine exakte Tagesprognose für Gold ist natürlich unseriös, aber ein Bild der Lage kann man sich schon machen.
Wir haben im Moment mehrere Kräfte gleichzeitig:
Fed bleibt hart bzw. mindestens vorsichtig, weil Inflation und Energiepreise nicht sauber unter Kontrolle sind. Das drückt kurzfristig auf Gold, weil höhere Realzinsen bzw. ein stärkerer Dollar immer Gegenwind sind. Gleichzeitig ist genau diese Zinspolitik für die USA selbst ein Problem, weil die Schulden- und Zinslast immer schwerer wird. Das ist mittel- bis langfristig eher ein Argument für Gold, nicht dagegen.
Dann Iran/Öl/Hormus: Wenn es eine Entspannung gibt, fällt kurzfristig die geopolitische Prämie aus Gold und Öl raus. Aber damit ist die Grundfrage nicht erledigt. Die Region bleibt fragil, und jeder neue Zwischenfall kann die Risikoprämie sofort zurückbringen. Gerade weil Öl, Dollar, US-Schulden und Geopolitik zusammenhängen, ist das kein normaler Rohstoffzyklus.
Und dann kommt noch das strukturelle Thema: Zentralbanken kaufen bzw. halten weiter Gold, weil sie offensichtlich unabhängiger vom Dollar-System werden wollen. Das ist kein Tagestrade, sondern ein langfristiger Vertrauensindikator.
Mein Fazit: Kurzfristig kann Gold natürlich weiter korrigieren, besonders wenn Fed und Dollar drücken und die Iran-Prämie rausläuft. Aber die großen Treiber – Schulden, Realzinsen, geopolitische Fragmentierung, Zentralbankkäufe, Misstrauen ins Fiat-System – sind nicht verschwunden. Deshalb würde ich nicht behaupten, man könne nichts erkennen. Man kann nur nicht seriös sagen, ob der nächste Move erst 4.200 oder direkt wieder 4.350 ist.
Ich würde Gold aktuell nicht mehr nur als klassisches „Krisenmetall“ betrachten. Die einfache Formel „Krieg hoch = Gold hoch, Entspannung = Gold runter“ greift zu kurz. Gold kann auch bei geopolitischer Entspannung steigen, wenn die dahinterliegenden Marktmechanismen goldfreundlich sind.
Die entscheidende Kette lautet:
Geopolitik beeinflusst den Ölpreis.
Der Ölpreis beeinflusst Inflationserwartungen.
Inflationserwartungen beeinflussen Zinserwartungen.
Zinserwartungen beeinflussen Realzinsen und Dollar.
Und genau dort liegt der zentrale Hebel für Gold.
Wenn sich etwa die Lage am Persischen Golf oder im Iran-Konflikt beruhigt, fällt oft der Ölpreis. Ein fallender Ölpreis nimmt Inflationsdruck aus dem Markt. Dadurch sinkt die Erwartung, dass die Fed länger hart bleiben oder Zinsen weiter hochhalten muss. Fallen dann Dollar und US-Renditen, wird Gold attraktiver, obwohl die geopolitische Angst eigentlich abnimmt. Das wirkt nur auf den ersten Blick paradox: Gold verliert vielleicht Angstprämie, gewinnt aber über niedrigere Realzinsen und einen schwächeren Dollar.
Deshalb sollte man bei Gold zwischen zwei Prämien unterscheiden.
Erstens die kurzfristige Angstprämie: Krieg, Nahost, Iran, Ukraine, Eskalationsrisiken, Öl-Schock, nukleare Drohrhetorik. Diese Prämie kann bei Entspannung schnell verschwinden.
Zweitens die strukturelle Systemprämie: Misstrauen in Dollar und Euro, hohe Staatsschulden, eingefrorene Reserven, Sanktionen, Blockbildung, De-Dollarisierung, Zentralbankkäufe und die zunehmende Politisierung des westlichen Finanzsystems. Diese Prämie verschwindet nicht sofort, nur weil ein einzelner Konflikt entschärft wird.
Genau hier liegt für mich der Kern der Goldthese. Gold ist nicht nur Versicherung gegen Krieg, sondern auch gegen Vertrauensverlust in die bestehende Finanz- und Sicherheitsordnung. Wenn Staaten sehen, dass Reserven eingefroren, Zahlungswege politisiert und Währungen als geopolitische Machtinstrumente genutzt werden, wird Gold als neutraler Reservewert attraktiver. Gold hat keinen Emittenten, keine Gegenpartei, keinen Zahlungsnetzbetreiber und keine Sanktionsinstanz.
Was passiert also mit Gold, wenn sich die geopolitische Lage beruhigt?
Bei einer taktischen Beruhigung, etwa weniger Risiko um Iran/Hormus, aber weiter bestehender Blockkonflikt zwischen Westen, Russland, China und Iran, wäre Gold nicht zwingend schwach. Wenn Öl, Dollar und Renditen dadurch fallen, kann Gold sogar steigen.
Bei einer echten Risikoentspannung, bei der Anleger Sicherheit verkaufen, während Dollar und Realzinsen hoch bleiben, wäre Gold anfälliger für Rücksetzer. Dann verschwindet die Angstprämie, ohne dass die Zinsseite hilft.
Eine wirklich strukturelle Normalisierung wäre dagegen klarer negativ für Gold. Dafür müsste aber sehr viel mehr passieren: belastbare Friedensordnung in Europa, weniger Sanktionskrieg, weniger Blockbildung, weniger Zentralbankdiversifikation weg vom Dollar, stabilere Staatsfinanzen und ein glaubwürdiger Rückgang geopolitischer Systemspannung. Das sehe ich aktuell nicht als Basisszenario.
Kurzfristig kann Gold jederzeit korrigieren, besonders wenn der Markt zu schnell gestiegen ist, der Dollar wieder anzieht oder US-Realzinsen steigen. Bei Goldminen wäre der Effekt noch stärker, weil Minen den Goldpreis gehebelt abbilden.
Mittelfristig bleibt Gold für mich aber unterstützt, solange hohe Staatsverschuldung, Zweifel an westlicher Finanzneutralität, Zentralbankkäufe, geopolitische Blockbildung und Währungsdiversifikation bestehen bleiben.
Für mich ist daher die wichtigste Unterscheidung:
Die kurzfristige Angstprämie kann verschwinden.
Die strukturelle Misstrauensprämie bleibt.
Deshalb wäre es falsch, Gold nur deshalb negativ zu sehen, weil sich ein geopolitischer Konflikt beruhigt. Entscheidend ist nicht nur, ob weniger Krieg droht, sondern was gleichzeitig mit Öl, Dollar, Realzinsen und Zentralbanknachfrage passiert.
Mein Arbeitsmodell bleibt: Gold ist kurzfristig schwankungsanfällig, aber strukturell weiter stark, solange die Weltordnung nicht wirklich repariert ist. Wirklich gefährlich für Gold wäre erst die Kombination aus dauerhaft starken Realzinsen, starkem Dollar, nachlassenden Zentralbankkäufen und glaubwürdiger geopolitischer Normalisierung.
Davon sind wir aus meiner Sicht noch weit entfernt.