SLB-Aktie: Nach scharfer Korrektur zurück im neutralen Trendkorridor

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 41,99 US-Dollar (18. Juni 2026). Damit notiert die SLB-Aktie klar unter dem 3-Jahres-Hoch von 57,97 US-Dollar, hat sich aber zugleich deutlich vom Tief bei 27,35 US-Dollar abgesetzt. In Relation zur gesamten Spanne von 30,62 US-Dollar zwischen Hoch und Tief bewegt sich der aktuelle Kurs leicht oberhalb der Mitte. Charttechnisch signalisiert dies eine Phase der Normalisierung: Die extremen Übertreibungen nach oben wie nach unten liegen hinter dem Wert, der sich nun in einem neutralen Bewertungsbereich etabliert.

Die SLB-Aktie zeigte in den vergangenen drei Jahren zunächst einen klaren Aufwärtstrend, der im Herbst 2023 in einem markanten Hoch bei 57,97 US-Dollar am 27. September gipfelte. Anschließend setzte eine ausgedehnte Korrektur ein, die den Wert über mehrere Wellen deutlich zurückführte. Besonders ab Frühjahr 2025 beschleunigte sich der Abwärtstrend, der am 10. Oktober 2025 im 3-Jahres-Tief bei 27,35 US-Dollar mündete. Von dort startete die Aktie eine Bodenbildungsphase mit mehreren Erholungsversuchen, die sich bis 2026 in eine zunehmend stabile Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung verwandelte. Insgesamt hat sich das Bild von einem überhitzten Hoch in eine reifere, schwankungsintensive Konsolidierung gewandelt, in der sich ein neuer Trendkorridor herausbildet.

200-Tage-Linie: Neutraler Bereich, Trendwende möglich

Aus den jüngsten Kursreihen lässt sich die 200-Tage-Linie näherungsweise im Bereich von rund 41 bis 42 US-Dollar ableiten. Der aktuelle Kurs von 41,99 US-Dollar verläuft damit praktisch auf Höhe dieses langfristigen Durchschnitts, der geschätzte Abstand liegt bei etwa plus ein Prozent. Technisch betrachtet befindet sich die Aktie damit in einer neutralen Zone: Weder ein klarer Bullen- noch ein ausgeprägter Bärenmarkt dominiert. Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben über die 200-Tage-Linie mit Anschlusskäufen könnte als Signal für eine Trendwende in Richtung eines neuen mittelfristigen Aufwärtstrends gewertet werden, während ein Abrutschen darunter den Korrekturmodus reaktivieren würde.

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Zonen im Blick

Auf der Unterseite sticht vor allem der Bereich um 40 US-Dollar als kurzfristige Unterstützung hervor, der in den vergangenen Monaten mehrfach angelaufen und verteidigt wurde. Darunter folgen gestaffelte Auffangzonen im Bereich von 36 bis 37 US-Dollar sowie im Band um 32 bis 33 US-Dollar. Die langfristig zentrale Unterstützungsregion liegt um 30 US-Dollar, wo die Aktie 2025 wiederholt nach unten abprallte und damit einen tragfähigen Boden ausbildete. Auf der Oberseite trifft SLB zunächst im Bereich von 45 bis 47 US-Dollar auf einen markanten Widerstand, der 2026 mehrfach als Wendepunkt fungierte. Gelingt hier ein Ausbruch, rückt die Zone um 49 bis 50 US-Dollar als nächstes Ziel in den Fokus. Erst oberhalb dieser Marke wäre der Weg in Richtung des 3-Jahres-Hochs bei 57,97 US-Dollar wieder frei, das als übergeordneter, starker Widerstand fungiert und den langfristigen Zielkorridor nach oben markiert.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SLB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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