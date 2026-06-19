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    Besonders beachtet!

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    Evonik Industries Aktie auf Höhenflug - 19.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Evonik Industries Aktie bisher um +5,40 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Evonik Industries Aktie.

    Besonders beachtet! - Evonik Industries Aktie auf Höhenflug - 19.06.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Evonik Industries ist ein Spezialchemiekonzern mit Fokus auf hochwertige Additive, Spezialpolymere, Tierernährung, Healthcare- und Performance-Materialien. Starke Position in Nischenmärkten, u.a. Automotive, Bau, Konsumgüter, Pharma. Wichtige Wettbewerber: BASF, Clariant, DSM, Arkema, Lanxess. USP: hohe F&E-Intensität, anwendungsnahe Lösungen, Fokus auf margenstarke Spezialchemie statt Massenchemie.

    Evonik Industries aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 19.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Evonik Industries. Mit einer Performance von +5,40 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Evonik Industries Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 16,010, mit einem Plus von +5,40 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Evonik Industries einen Gewinn von +4,90 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,09 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,52 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Evonik Industries eine positive Entwicklung von +14,04 % erlebt.

    Evonik Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,09 %
    1 Monat -15,52 %
    3 Monate +4,90 %
    1 Jahr -17,62 %
    Stand: 19.06.2026, 10:36 Uhr

    Informationen zur Evonik Industries Aktie

    Es gibt 466 Mio. Evonik Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,46 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 19.06. - TecDAX stark +0,69 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evonik auf 'Hold'


    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die am 4. August anstehenden Zahlen dürften ein starkes zweites Quartal des Chemiekonzerns belegen, schrieb Virginie …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,30 %. Clariant notiert im Plus, mit +0,03 %. Lanxess notiert im Plus, mit +4,92 %. Wacker Chemie legt um +2,35 % zu Covestro notiert im Minus, mit -0,17 %.

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    Ob die Evonik Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evonik Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evonik Industries

    +5,20 %
    +2,09 %
    -15,52 %
    +4,90 %
    -17,62 %
    -14,23 %
    -46,04 %
    -42,57 %
    -51,78 %
    ISIN:DE000EVNK013WKN:EVNK01
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    Markt Bote
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