Rheinmetall Aktie heute im Plus (1.199,60€) - 19.06.2026

Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 1.199,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,11 % zugelegt, was einem Anstieg von +24,80 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +0,77 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.199,60€, mit einem Plus von +2,11 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Rheinmetall in den letzten drei Monaten Verluste von -26,90 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -5,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,27 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Rheinmetall auf -25,14 %.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,11 % 1 Monat -1,27 % 3 Monate -26,90 % 1 Jahr -32,87 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Stand: 19.06.2026, 10:36 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie im Kontext eines enormen Auftrags-bestands und steigender Verteidigungsausgaben, die Planungssicherheit schaffen. Fundamente wie Wachstum durch Auslandprojekte (Japan-Waffenproduktion) und Space-/Kooperationen werden diskutiert. Kursfluktuationen gelten als vorübergehend; der Fokus liegt auf der operativen Abwicklung des Auftragsbestands und langfristiger Profitabilität.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,12 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,99 %. Thales notiert im Plus, mit +1,94 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,39 %. Lockheed Martin legt um +0,63 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,57 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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