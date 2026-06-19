🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall Aktie heute im Plus (1.199,60€) - 19.06.2026

    Am 19.06.2026 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um +2,11 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie heute im Plus (1.199,60€) - 19.06.2026
    Foto: 472849734

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Rheinmetall aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.06.2026

    Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 1.199,60 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,11 % zugelegt, was einem Anstieg von +24,80  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +0,77 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.199,60, mit einem Plus von +2,11 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.244,62€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.098,72€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Rheinmetall in den letzten drei Monaten Verluste von -26,90 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -5,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,27 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Rheinmetall auf -25,14 %.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,11 %
    1 Monat -1,27 %
    3 Monate -26,90 %
    1 Jahr -32,87 %
    Stand: 19.06.2026, 10:36 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie im Kontext eines enormen Auftrags-bestands und steigender Verteidigungsausgaben, die Planungssicherheit schaffen. Fundamente wie Wachstum durch Auslandprojekte (Japan-Waffenproduktion) und Space-/Kooperationen werden diskutiert. Kursfluktuationen gelten als vorübergehend; der Fokus liegt auf der operativen Abwicklung des Auftragsbestands und langfristiger Profitabilität.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,12 Mrd. € wert.

    Dax klar über 25.000 Punkte am Verfallstag


    Der Dax festigt am Freitag mit weteren Gewinnen die 25.000-Punkte-Marke. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex erstmals seit Anfang Juni wieder über der Tausendermarke geschlossen. Am Tag des großen Verfalls baute er seine Gewinne nun in der …

    Börsenstart Europa - 19.06. - TecDAX stark +0,69 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 1750 Euro


    Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 1750 Euro belassen. Die Besucherzahlen auf der diesjährigen Verteidigungsmesse Eurosatory in Paris, bei der Luftabwehr und unbemannte Systeme im Fokus gestanden hätten, seien …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,99 %. Thales notiert im Plus, mit +1,94 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,39 %. Lockheed Martin legt um +0,63 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,57 %.

    Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    +2,18 %
    -5,11 %
    -1,27 %
    -26,90 %
    -32,87 %
    +346,74 %
    +1.291,53 %
    +2.008,30 %
    +51.708,37 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
    Rheinmetall direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Rheinmetall Aktie heute im Plus (1.199,60€) - 19.06.2026 Am 19.06.2026 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um +2,11 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     