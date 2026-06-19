Lanxess Aktie weiter im Aufwärtstrend - 19.06.2026

Die Lanxess Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,92 % auf 16,620€ zulegen. Das sind +0,780 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lanxess Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 16,620€, mit einem Plus von +4,92 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Lanxess einen Gewinn von +21,08 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lanxess Aktie damit um +4,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,13 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Lanxess auf -11,27 %.

Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,57 % 1 Monat -13,13 % 3 Monate +21,08 % 1 Jahr -38,27 %

Informationen zur Lanxess Aktie

Stand: 19.06.2026, 10:36 Uhr

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,44 Mrd. € wert.

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 19.06.2026 / 10:21 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 19.06.2026 / 10:21 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,30 %. Solvay notiert im Plus, mit +0,29 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +5,40 %. Covestro verliert -0,17 %

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Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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