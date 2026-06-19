mutares Aktie bestätigt den positiven Trend - 19.06.2026

Die mutares Aktie notiert aktuell bei 29,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,70 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,05 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die mutares Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,07 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 29,40€, mit einem Plus von +3,70 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Mutares ist eine führende Beteiligungsgesellschaft in Europa, spezialisiert auf den Turnaround von Unternehmen. Mit einem Fokus auf operative Verbesserungen und Restrukturierungen bietet Mutares einzigartige Unterstützung für Unternehmen in Umbruchsituationen. Konkurrenz kommt von Aurelius und Triton, jedoch hebt sich Mutares durch seine spezialisierte Strategie und aktive operative Unterstützung ab.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der mutares Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +0,90 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die mutares Aktie damit um +4,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,86 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von mutares -1,45 % verloren.

mutares Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,59 % 1 Monat +10,86 % 3 Monate +0,90 % 1 Jahr -13,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur mutares Aktie

Stand: 19.06.2026, 10:37 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die potenzielle Veräußerung von Efacec durch Mutares und die daraus resultierende Bewertung des Titels. Diskussionen drehen sich um IPO oder Verkauf, während Analystenziele von ca. 41–46 EUR hinter dem Kurs liegen; KE-Themen und Verwässerung werden diskutiert. Zudem wird auf Transaktionen und Verzögerungen größerer Deals eingegangen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber mutares eingestellt.

Informationen zur mutares Aktie

Es gibt 26 Mio. mutares Aktien. Damit ist das Unternehmen 751,89 Mio. € wert.

Mit dem geplanten Erwerb von Synthomer a.s. setzt Mutares einen wichtigen strategischen Schritt zur Stärkung seines Chemie- und Materialsegments.

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Key word(s): Takeover/Mergers & Acquisitions Mutares has signed an agreement to acquire Synthomer a.s. from Synthomer plc to grow further the Chemicals & Materials segment 19.06.2026 / 08:00 CET/CEST The issuer is …

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb der Synthomer a.s. von Synthomer plc zur weiteren Stärkung des Segments Chemicals & Materials 19.06.2026 / 08:00 …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von 3i Group und Co.

3i Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %.

mutares Aktie jetzt kaufen?

Ob die mutares Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur mutares Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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