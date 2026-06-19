Eutelsat Communications Aktie heute im Minus (2,3430€) - 19.06.2026

Mit einer Performance von -2,46 % musste die Eutelsat Communications Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Eutelsat Communications Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,21 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,3430€, mit einem Minus von -2,46 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Eutelsat Communications-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +17,90 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um -21,75 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,31 %. Im Jahr 2026 gab es für Eutelsat Communications bisher ein Plus von +42,01 %.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,75 % 1 Monat -16,31 % 3 Monate +17,90 % 1 Jahr -26,65 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Stand: 19.06.2026, 10:37 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Eutelsat-Aktie. Die Diskussionen befassen sich mit aktuellen Kursverläufen, Stop-Loss-Verhalten, Handelsvolumen und möglichen Aufstockungen um ca. 2 Euro. Es werden Kursziele (um 3,13 €; rund 4 € bei Kapitalmaßnahmen) sowie Großinvestorenaktivitäten diskutiert und gefragt, ob der Kurs eher technisch oder fundamental getrieben ist.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,76 Mrd. € wert.

Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar