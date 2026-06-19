OHB Aktie schwach im Handel - 19.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die OHB Aktie. Mit einer Performance von -2,23 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der OHB Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,17 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 373,50€, mit einem Minus von -2,23 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die OHB-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +50,80 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um -8,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,65 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von OHB einen Anstieg von +236,44 %.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,35 % 1 Monat -20,65 % 3 Monate +50,80 % 1 Jahr +414,27 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 19.06.2026, 10:38 Uhr

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,15 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,94 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,55 %. Leonardo notiert im Plus, mit +2,26 %. Lockheed Martin legt um +0,63 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,57 %.

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Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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