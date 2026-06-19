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    Besonders beachtet!

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    Butterfly Network Registered (A) Aktie mit kräftigem Kursplus - 19.06.2026

    Am 19.06.2026 ist die Butterfly Network Registered (A) Aktie, bisher, um +18,63 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Butterfly Network Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Butterfly Network Registered (A) Aktie mit kräftigem Kursplus - 19.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Butterfly Network revolutioniert die medizinische Bildgebung mit tragbaren, KI-gestützten Ultraschallgeräten, die kostengünstig und zugänglich sind. Konkurrenz kommt von GE, Philips und Siemens, doch Butterfly besticht durch Innovation und Benutzerfreundlichkeit.

    Butterfly Network Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 19.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Butterfly Network Registered (A). Mit einer Performance von +18,63 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +56,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Butterfly Network Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +56,24 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 9,2000, mit einem Plus von +18,63 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +166,96 % bei Butterfly Network Registered (A).

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +117,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +166,96 %. Im Jahr 2026 gab es für Butterfly Network Registered (A) bisher ein Plus von +166,96 %.

    Butterfly Network Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +117,78 %
    1 Monat +166,96 %
    3 Monate +166,96 %
    1 Jahr +166,96 %
    Stand: 19.06.2026, 10:39 Uhr

    Informationen zur Butterfly Network Registered (A) Aktie

    Es gibt 235 Mio. Butterfly Network Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,12 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Furukawa Denki Kogyo & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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    Ob die Butterfly Network Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Butterfly Network Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Butterfly Network Registered (A)

    +7,03 %
    +117,78 %
    +100,43 %
    ISIN:US1241551027WKN:A2QK02
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    Verfasst von Markt Bote
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